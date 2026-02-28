Así es el Leica Leitzphone creado junto a Xiaomi: el primer smartphone de la icónica marca de cámaras que llega a España

Xiaomi se ha adelantado al Mobile World Congress de Barcelona para presentar un aluvión de novedades. Desde el reloj inteligente Watch 5 a las tablet Pad 8 pasando por accesorios ideales para usuarios de Apple. Sin embargo, las estrellas del evento han sido los nuevos smartphones Xiaomi 17 Series, con el Xiaomi 17 Ultra a la cabeza.

Más allá del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, la compañía también ha cedido el escenario del Palau de Congressos de Catalunya para dar a conocer el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, lo que supone el primer smartphone internacional Leica.

El Leitzphone incorpora el lenguaje de diseño de Leica y aporta su experiencia fotográfica, junto con su característico enfoque en lo esencial: la fotografía con un smartphone. Para hacerlo se basa en el mejor modelo posible y en el que mejor se adapta a estas características: el Xiaomi 17 Ultra.

La compañía germana explica que el enfoque se centra en la claridad, la precisión y el respeto por el momento fotográfico. Es por ello que ahora, con el desarrollo continuado de la fotografía, entiende como esencial que el móvil se convierta en algo indispensable para la fotografía cotidiana y espontánea. Busca la inmediatez sin sacrificar la calidad de imagen ni el control creativo.

Un anillo para tomar el control

A nivel fotográfico el Leitzphone calca al Xiaomi 17 Ultra, siendo su elemento más icónico y diferenciador un anillo mecánico que rodea el módulo de las cámaras.

Este elemento permite una interacción táctil directa con todos los parámetros necesarios para realizar una fotografía en el modo profesional. De este modo se puede utilizar para controlar de forma continua el zoom, el valor de exposición, el ISO, la velocidad de obturación, cambiar las distancias focales o seleccionar los Leica Looks.

Anillo mecánico que rodea el módulo de cámara del Leica Leitzphone de Xiaomi Chema Flores Omicrono

La compañía explica que el objetivo de este anillo es basarse intencionadamente en la lógica de funcionamiento de las cámaras clásicas y que invita a concentrarse en la composición de la imagen.

A nivel de sensores es un Xiaomi 17 Ultra. La cámara principal LOFIC de 1" de Xiaomi. La cámara de 200 MP, que cuenta con un zoom óptico mecánico de 75-100 mm con referencias ópticas Leica APO y una alta calidad de imagen en todo el rango de zoom y se expande hasta una distancia focal equivalente de 400 mm.

De este modo Leica aporta su experiencia en óptica, calibración del color y estética de la imagen, mientras que Xiaomi lleva su experiencia con una potente plataforma móvil que garantiza una alta potencia de cálculo y flujos de trabajo eficientes. El resultado es una reproducción natural del color, profundidad tonal y consistencia visual.

La aplicación de la cámara integra además 13 Leica Looks, cinco simulaciones de bokeh y widgets centrados en la fotografía, que se complementan con el Leica Essencial Mode, que reinterpreta digitalmente las características clásicas de la imagen Leica, incluyendo un aspecto de color inspirado en la cámara Leica M9 y un perfil monocromático basado en el carrete Leica Monopan.

Diseño premium

A nivel estético, el teléfono cambia ligeramente frente al Xiaomi 17 Ultra, no en dimensiones o delgadez, pero sí en materiales o contundencia.

El Leitzphone desarrollado por Leica sigue el principio de la reducción consciente que caracteriza a la marca. Combina una parte trasera de fibra de vidrio negra y un marco metálico con estrías precisas confiere al dispositivo un aspecto sobrio pero con mucho carácter.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi Chema Flores Omicrono

El icónico punto rojo se coloca en la esquina superior izquierda reflejando los estándares de diseño que Leica establece para toda la experiencia de usuario.

A nivel de software, la interfaz de usuario del Leitzphone ha sido diseñada por Leica. La pantalla de inicio, los widgets y la aplicación de la cámara siguen un lenguaje de diseño claro y sencillo, orientado de forma coherente a las necesidades de los fotógrafos.

Disponibilidad

Con respecto a su precio y disponibilidad el Leica Leitzphone powered by Xiaomi ya está disponible en mercados seleccionados a través del sitio web de Leica, en Leica Stores y la web oficial de Xiaomi a un precio de 1.999,99 euros y llega en una única versión de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.