Un exempleado de SpaceX abandona su trabajo para alcanzar su sueño: una cafetera de acero inoxidable sin plástico

Artemis es la prueba de varias cosas. Por un lado, que la NASA mantiene su entusiasmo por volver a la Luna pese a los retrasos y que SpaceX sigue convencida de ser la mejor propuesta para el programa.

Lo que muchos no esperaban es que un antiguo empleado de SpaceX se saliera de la compañía para perseguir su sueño: construir una cafetera libre de plástico, barata y conveniente. Hablamos de Pure Steel, de JC Foster.

Se trata de una cafetera de goteo automática, específicamente diseñada con el acero inoxidable médico de grado 304 como base. Está totalmente desprovista de plástico y promete un sabor puro y sin contaminantes del café.

La cafetera 'espacial' que querrás en casa

Todo comienza con JC Foster, analista financiero que estuvo trabajando primero en SpaceX y luego en la Commonwealth Fusion Systems. Posee un máster en ingeniería mecánica en la Boston University College of Engineering.

Poco después de abandonar su empleo en SpaceX funda puresteel, una compañía pensada para desarrollar y patentar un producto de nombre homónimo: una cafetera de grado altísimo, que permitiera hacer café perfecto y puro.

puresteel de JC Forest. puresteel. Omicrono

Para ello ideó la puresteel, una cafetera verdaderamente plastic-free que, en palabras de Foster, no costará demasiado dinero. En su lugar, esta máquina estará diseñada enteramente en acero inoxidable, para evitar la presencia de microplásticos.

Foster, en su web, promete una cafetera diseñada desde 0 que retira todo el plástico de su ingeniería, también para que la puresteel pueda "durar generaciones" haciéndola resistente a la corrosión y a las abolladuras.

El proceso de confección del café apenas entraña esfuerzo. Solo hay que añadir agua, café molido y hacer el café. De hecho, Foster promete que tanto el filtro de acero como la jarra de vidrio son aptos para lavavajillas.

Así, la máquina puede ofrecer una capacidad total de 12 tazas de café con una carga completa de café, con materiales de primera calidad que mejoran la oferta rival por bastante gracias a elementos característicos.

puresteel de JC Forest. puresteel. Omicrono

Es el caso de un elemento calefactor integrado que mantiene la temperatura de preparación precisa en 94 grados, lo que extrae del café molido un sabor sin amargor, resaltando las notas del producto.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. La puresteel de momento está pendiente de ser patentada, así que no tiene precio de ningún tipo. Foster promete dar detalles de cara a la finalización de los trámites pertinentes.