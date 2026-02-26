Tim Cook adelanta "una semana intensa": se avecinan iPhone, iPad y MacBook baratos coincidiendo con el Mobile

Apple anunció un evento simultáneo en Nueva York, Shanghái y Londres el próximo 4 de marzo. No se trataba de un evento de presentación al uso, ya que la compañía lo definía como "experiencia". Ahora Tim Cook, CEO de Apple, ha arrojado más luz dando gasolina a los rumores y adelanta "una semana intensa" donde "¡todo empieza el lunes por la mañana!".

De este modo, es esperable que el lunes 2, martes 3 y el propio miércoles 4 de marzo, la compañía de Cupertino anuncie diferentes productos a través de nota de prensa y sea el miércoles 4 cuando los diferentes medios especializados —entre los que se encontrará EL ESPAÑOL - Omicrono— cuenten con una primera aproximación a ellos.

Estos días coinciden además con las primeras jornadas del Mobile World Congress de Barcelona, feria donde marcas como Samsung, Xiaomi o Lenovo mostrarán sus novedades y donde Apple no participa.

Esta forma de actuar no es la primera vez que Apple la realiza. Ya en 2024 Greg 'Joz' Joswiak, vicepresidente sénior de marketing mundial de la empresa, confirmó también un jueves que a partir del lunes vendría "una excitante semana de anuncios. Estad pendientes". Entonces se lanzaron nuevos Mac mini, iMac y el M4 Max.

En esta ocasión todos los ojos están puestos en tres categorías de productos: iPhone, iPad y MacBook, aunque todos presentan el denominador común de ser la puerta de acceso a la categoría y, por extensión, al ecosistema de Apple.

En concreto, se espera que a partir del lunes Apple dé a conocer el iPhone 17e, los iPad Air y iPad, así como el nuevo MacBook asequible que equiparía un procesador A —habitualmente usado en los teléfonos— en lugar de un chip M.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

