Hito de seguridad de Apple: iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada de la OTAN

Apple ha dado hoy un importante paso en la certificación de seguridad de sus equipos. La compañía ha anunciado que tanto el iPhone como el iPad son los primeros —y únicos— dispositivos de consumo que cumplen los requisitos de seguridad de la información de los Estados miembros de la OTAN.

Esta certificación permite usar el iPhone y el iPad con información clasificada hasta el nivel restringido de la OTAN sin requisitos de software o ajustes especiales, "un grado de certificación gubernamental que ningún otro dispositivo móvil de consumo ha obtenido", explica la empresa a través de un comunicado.

Para haber alcanzado esta certificación, es clave el diseño de seguridad de la compañía. Lo realiza en todos sus productos desde el principio y garantiza las protecciones más sofisticadas en todo el hardware, el software y los chips propios. "Este exclusivo enfoque permite a los usuarios de Apple beneficiarse de las protecciones de seguridad líder del sector, como el mejor cifrado en su categoría, autenticación biométrica con Face ID y prestaciones tan revolucionarias como Memory Integrity Enforcement. Estas protecciones han obtenido ahora el reconocimiento de cumplir los estrictos requisitos de seguridad gubernamentales e internacionales, incluso para el manejo de datos restringidos", reza el comunicado.

Lo cierto es que no es la primera certificación militar de seguridad que recibe la compañía. Tanto iPhone como iPad recibieron la autorización para usar datos clasificados del Gobierno alemán en dispositivos con medidas de seguridad nativas de iOS y iPadOS, tras una completa evaluación llevada a cabo por la Oficina Federal para la Seguridad de la Información alemana (BSI).

Ahora, iPhone y iPad con iOS 26 y iPadOS 26 están certificados para dicho uso en todos los Estados miembros de la OTAN.

"La transformación digital segura solo tiene éxito si la seguridad de la información se contempla desde el principio en el desarrollo de productos móviles", ha explicado Claudia Plattner, presidenta de la BSI, quien añadió que "tras ampliar la rigurosa auditoría de la BSI sobre las plataformas iOS y iPadOS y la seguridad de los dispositivos para su uso en entornos de información clasificada de Alemania, tenemos el placer de confirmar que cumplen los requisitos de seguridad de los Estados miembros de la OTAN".

iPad Pro M5 Apple Omicrono

La BSI realizó una serie de exhaustivas evaluaciones técnicas, pruebas completas y avanzados análisis de seguridad, lo que le permitió garantizar que las prestaciones de seguridad de la plataforma integrada de Apple cumplían los exigentes requisitos operativos y de seguridad de los integrantes de la OTAN.

"Este logro reconoce que Apple ha transformado la manera tradicional de ofrecer seguridad. Antes del iPhone, los dispositivos seguros solo estaban a disposición de organizaciones empresariales y gubernamentales tras una enorme inversión en soluciones de seguridad a medida", explica Ivan Krstić, vicepresidente de Ingeniería y Arquitectura de Seguridad de Apple.

"Apple ha creado los dispositivos más seguros del mundo para todos sus usuarios, y esas mismas protecciones cuentan ahora con la exclusiva certificación de requisitos de seguridad para Estados miembros de la OTAN, algo de lo que no puede presumir ningún otro dispositivo del sector", añadió el directivo de la compañía de Cupertino.