Los primeros MacBook con pantalla táctil llegarán a final de año con una Dynamic Island más pequeña que la del iPhone

En pocos días, Apple anunciará una auténtica oleada de productos: los iPhone 17e, los nuevos MacBook Pro y los MacBook baratos, entre otros. Sin embargo, será a finales de 2026 cuando se lance el cambio más importante para los portátiles de la marca.

Los primeros ordenadores portátiles Macs con pantalla táctil se presentarán en otoño. Esta novedad traerá importantes cambios en el diseño y sistema operativo de los Mac, como la incorporación de una Dynamic Island más pequeña que la de los iPhone de última generación, según informa Bloomberg.

La pestaña interactiva que jubiló a la muesca física en los iPhone llegaría a los portátiles para ofrecer más espacio y funciones en la pantalla de estos dispositivos. Según esta nueva información, Apple renovará los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con la misma tecnología que incluyen las pantallas de los iPhone, es decir, resolución OLED y Dynamic Island.

Esta última, para quien no esté familiarizado con los iPhone, es un elemento clave en la pantalla del teléfono que integra la lente de la cámara frontal al mismo tiempo que ofrece funciones de software. Se introdujo por primera vez en 2022 y permite al usuario consultar las alertas y otros controles multimedia, incluso de aplicaciones de terceros.

Aunque Steve Jobs criticó en su momento la idea de los portátiles con pantallas táctiles como "ergonómicamente terrible" y la empresa se ha resistido hasta ahora, Apple se habría rendido ante la demanda del mercado que tiende más a una fusión entre tablet y ordenador. Uno de los objetivos del rediseño de Liquid Glass del año pasado en macOS Tahoe fue preparar el terreno para la incorporación de la tecnología táctil este año.

Aún así, indica Marc Gurman, analista de Apple en Bloomberg, que la marca estadounidense no pretende sustituir el iPad por los Mac con la integración de la pantalla táctil. Los nuevos ordenadores tendrán un diseño similar a los actuales a pesar de este importante cambio.

Bajo el código K114 y K116, estos modelos se están diseñando con un teclado completo y un trackpad de gran tamaño. Además, los Mac contarán con una interfaz de usuario renovada y dinámica.

MacBook Pro con M2 Pro Omicrono

Para ello, cuando se toque un botón, la interfaz mostrará un nuevo tipo de menú alrededor del dedo que ofrece opciones más relevantes para los comandos táctiles. El software también mostrará el conjunto de controles más adecuado según la interacción previa del usuario.

La pantalla de la MacBook Pro tendrá las mismas funciones táctiles estándar que el iPhone y el iPad, incluido el desplazamiento rápido y la capacidad de acercar y alejar imágenes y archivos PDF.

Esta nueva muesca dinámica será más pequeña que la que lucen los móviles más modernos de la empresa. Esta es la tendencia para todos los dispositivos de Apple, dar más espacio a la pantalla. También planea una Dynamic Island rediseñada para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max de este año, que es más pequeña.