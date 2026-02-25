Adiós al mal aire mientras dormimos: Dyson revoluciona sus purificadores compactos con un diseño más silencioso

Cada vez más familias se están planteando la compra de un purificador de aire para el hogar, que les de algo más de tranquilidad en un aspecto tan importante como el aire que respiran; sin embargo, la mayoría de los modelos disponibles son grandes, y los que son pequeños, no son lo suficientemente potentes.

Aquí es donde entra el Dyson HushJet Purifier Compact, el purificador compacto más potente que la compañía ha lanzado hasta la fecha y capaz de purificar toda la habitación con un flujo de aire de alta velocidad.

Este dispositivo inaugura una nueva generación de purificadores de Dyson, que sustituye el diseño clásico de aro Air Multiplier por una nueva boquilla, llamada HushJet; la diferencia es obvia a simple vista, con un dispositivo con una forma redondeada y un interior con forma de estrella.

La boquilla HushJet es la clave de que Dyson pueda presumir de un auténtico salto en aspectos tan importantes como el ruido, que suele ser una de las grandes molestias de tener un purificador de aire en la habitación.

El nuevo diseño es capaz de suavizar el flujo de aire a alta velocidad, reduciendo las turbulencias, y con ello, el ruido provocado por el aire sin sacrificar el caudal necesario para purificar toda una habitación.

Según datos de la propia Dyson, en el modo Sleep este HushJet Purifier Compact genera apenas 24 dB de ruido, que es menos del ruido típico de una biblioteca y comparable a un susurro suave, por lo que probablemente podremos tenerlo encendido mientras dormimos sin problemas (aunque eso dependerá de cada persona).

Dyson HushJet Purifier Compact Dyson Omicrono

Por eso, Dyson presenta este purificador como una gran ayuda para la salud del sueño, citando estudios que relacionan la contaminación del aire interior con una peor calidad del sueño; HushJet Purifier Compact puede ser la solución en dormitorios y otros espacios cerrados con partículas en suspensión.

Lo importante es que esta reducción del ruido no viene asociada con una reducción en el rendimiento, ni muchísimo menos. El HushJet Purifier Compact presume de un CADR (Clean Air Delivery Rate, tasa de entrega de aire limpio) de nada menos que 250 m³/h, una cifra que supera ampliamente incluso a purificadores de tamaño completo.

De la misma manera, la eficiencia del purificador tampoco se ha visto afectada, ya que es capaz de capturar el 99,97% de los contaminantes de hasta 0,3 micras, gracias a un nuevo filtro electrostático de 360º combinado con carbón activado.

Dyson HushJet Purifier Compact Dyson Omicrono

De esta manera, el purificador es capaz de capturar partículas muy finas, como polvo, polen, o caspa de mascotas, e incluso algunos gases y olores; todo esto lo hace ideal para apartamentos en zonas urbanas o con mascotas que no tienen una circulación de aire apropiada.

Al igual que otros dispositivos de Dyson, el HushJet Purifier Compact integra funciones inteligentes, gracias a sensores que miden la calidad del aire y ajustan automáticamente la potencia para no tener que modificarla de manera manual y constante. Asimismo, la app MyDyson nos permite ver gráficos de partículas, programar horarios y vincular el purificador con rutinas de voz de Alexa y Google.

El Dyson HushJet Purifier Compact ya está disponible en España con un precio de 399 euros.