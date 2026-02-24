Apple cambia su estrategia y comienza a fabricar los Mac Mini en Estados Unidos

En los últimos años hemos visto cómo todos los países, desde España a Estados Unidos, han empezado a darle cada vez más importancia a la autonomía industrial.

Las décadas pasadas han sido el ejemplo de cómo externalizar la fabricación de todo tipo de productos, mayormente a Asia, y ahora se empieza a revertir esto.

Y Apple, uno de los estandartes de esa globalización, ha anunciado una expansión significativa de sus operaciones de fabricación en Houston, Texas, marcando un hito al trasladar la producción del Mac Mini a suelo estadounidense por primera vez en la historia de este dispositivo.

Este movimiento no solo refuerza la infraestructura local de la empresa, sino que también subraya una tendencia creciente hacia la relocalización de procesos tecnológicos complejos que antes dependían de centros internacionales.

La iniciativa forma parte de un ambicioso plan de inversión que busca fortalecer la capacidad manufacturera avanzada dentro del país.

Instalaciones de Apple en Estados Unidos Omicrono

Además de la llegada del Mac Mini a las líneas de montaje de Houston, Apple ha confirmado que ampliará la producción de servidores destinados a la inteligencia artificial en estas mismas instalaciones.

Estos servidores son componentes críticos para los centros de datos que gestionan los servicios en la nube, lo que demuestra que la apuesta por la producción local abarca tanto el hardware de consumo como la infraestructura profesional más sofisticada.

El CEO de Apple, Tim Cook, ha destacado que esta expansión es un testimonio del compromiso con el futuro de la industria nacional.

Según las previsiones oficiales, estas operaciones en Houston generarán miles de nuevos puestos de trabajo, fomentando un ecosistema de empleo especializado que beneficiará a la región.

Mac mini M4 Chema Flores Omicrono

El crecimiento de estas instalaciones permitirá duplicar la superficie actual del campus tecnológico, dotando a la compañía de las herramientas necesarias para satisfacer la demanda de uno de sus ordenadores más queridos por el público debido a su diseño compacto y su notable potencia, además de su bajo precio.

Un elemento fundamental de este anuncio es la inauguración próximamente de un Centro de Fabricación Avanzada. Esta instalación de casi 2.000 metros cuadrados estará dedicada exclusivamente a la formación y el desarrollo de habilidades técnicas.

A través de este centro, estudiantes, empleados de proveedores y empresas de diversos tamaños podrán acceder a programas de capacitación en procesos innovadores de montaje y automatización.

El objetivo es que los conocimientos desarrollados por los expertos de Apple se extiendan a otros sectores de la industria, elevando el nivel técnico general de la producción manufacturera y preparando a la fuerza laboral para los retos que están por venir.

Esta expansión se integra dentro de una estrategia de inversión de 600.000 millones de dólares que ya ha alcanzado hitos importantes en otros estados.