La NASA cancela el lanzamiento de Artemis II en marzo: retirará el cohete SLS de la plataforma de lanzamiento por otro fallo

Tras la suspensión del lanzamiento del Artemis II el 4 de febrero por una fuga la NASA acaba de anunciar que el siguiente intento tendrá lugar más tarde de lo previsto, en abril, anulando la hasta ahora siguiente ventana de lanzamiento de primeros de marzo.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, la NASA retirará el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión para Artemis II de la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida el martes 24 de febrero.

El motivo de esta decisión es el descubrimiento de un problema que obligará a retrasar el lanzamiento hasta abril, cancelando la ventana del 6 de marzo, la última fecha de intento anunciada, tras sucesivos retrasos.

El 21 de febrero, los responsables decidieron retirar las plataformas recién instaladas antes de que los fuertes vientos azotaran la Costa Espacial. El cohete volverá a hangar de ensamblaje por un problema con el flujo de helio a la etapa superior del cohete SLS.

Es necesario regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Kennedy para determinar la causa del problema y solucionarlo. Los ingenieros apenas habían terminado una segunda prueba de reabastecimiento, el jueves pasado, para asegurar que se taparan las peligrosas fugas de hidrógeno detectadas tras el primer ensayo en frío, cuando surgió este nuevo problema.

El equipo de ingenieros está revisando la hora exacta para comenzar el viaje de aproximadamente 6.4 kilómetros, que llevará varias horas. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dio más detalles sobre lo que había sucedido en su perfil de la red social X.

Según el directivo ha dicho, entiende que "la gente esté decepcionada", pero "habrá una sesión informativa más extensa a finales de esta semana, en la que delinearemos el camino a seguir, no solo para Artemis II, sino también para las misiones posteriores".

El cohete Artemis SLS con la nave Orion espera en el Kennedy Space Center en Florida NASA Omicrono

El rápido inicio de los preparativos para el regreso del cohete y la nave espacial al VAB potencialmente preserva la ventana de lanzamiento de abril, a la espera de los resultados de los hallazgos de datos y las tareas de reparación.

Dado que se ha pospuesto el lanzamiento, los miembros de la tripulación de Artemis II (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) fueron dados de alta de la cuarentena que precede al mismo, y se han trasladado a Houston.

Pese a los numerosos retrasos, la misión Artemis II mantiene su propósito de enviar a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar exhaustivamente la nave espacial Orión. Los astronautas verán la cara oculta del satélite llegando a 370.000 kilómetros de la Tierra, la distancia más grande a la que ha llegado un ser humano.

Esta operación serviría como antesala de la que será la siguiente fase de este proyecto Artemis III, que sería una misión de aterrizaje lunar, programada para 2028.