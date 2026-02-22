La bicicleta eléctrica de montaña 'made in Spain' que oculta el motor y la batería en el cuadro para hacerlos invisibles

Desde la llegada de las bicicletas eléctricas al mercado, hace ahora más de 20 años, se han sucedido las innovaciones tecnológicas, la mayoría centradas en las baterías y los motores, para hacer modelos cada vez más ligeros, potentes y con mayor autonomía.

Una de las tendencias más interesantes dentro de esta evolución es la de integrar todos los elementos necesarios para ese empujón extra que aportan los motores eléctricos en el cuadro de las bicicletas, para que su diseño exterior sea lo más parecido posible al de las bicicletas de toda la vida.

En ese sentido, la marca española Orbea es una de las más punteras del mercado, minimizando en sus últimos modelos la presencia de cables externos, pantallas voluminosas y accesorios añadidos para lograr una línea limpia y continua.

La nueva eMTB Rallon RS es el ejemplo más extremo de ese esfuerzo, integrando de la manera más discreta posible motor, batería, tija telescópica, cambio de marchas y sistemas de suspensión.

Concebida para mantener las sensaciones de una enduro 'pura' pero añadiendo apoyo eléctrico en los momentos clave, Orbea presenta la Rallon RS como algo nunca visto: “olvida todo lo que creías saber sobre las subidas. Esta es una asistencia sutil y reactiva: aporta la ayuda justa en el momento preciso. Siempre presente, nunca invasiva”, señala el fabricante vasco en su página web.

Sinergia total

La Rallon RS es el modelo más reciente en llegar a la familia Rider Synergy, el concepto con el que Orbea define un tipo de asistencia discreta, orientada a complementar el esfuerzo del ciclista en lugar de sustituirlo por completo. Se trata de disfrutar del pedaleo, no de dejarse llevar como si montaras en una moto.

Frente a los sistemas de alto par típicos de las e‑MTB convencionales, la Rallon RS ofrece una ayuda moderada y dosificada, diseñada para que la experiencia siga siendo la de una bicicleta de enduro, pero con un extra en las subidas y los tramos más duros.

Orbea Rallon RS

El sistema de asistencia se basa en un motor ligero TQ HPR40 (de solo 1.170 gramos) integrado en el cuadro, que proporciona hasta 40 Nm de par y una potencia máxima en torno a los 200 W.

Estas cifras son sensiblemente inferiores a las de los motores de 85 Nm que dominan el mercado actual de las eMTB, pero también son coherentes con el enfoque de Orbea, que prioriza la naturalidad del pedaleo y el control sobre la fuerza bruta. La sensación de empuje es progresiva y busca mantenerse siempre por debajo de la contribución del propio usuario.

La batería interna, con 290 Wh de capacidad, responde al mismo planteamiento de asistencia ligera. Si el usuario necesita ampliar la autonomía, hay disponible un extensor externo de 160 Wh para permitir rutas más largas.

Según la marca de Mallabia (Vizcaya), esto permite "acumular entre 1.200 y 1.800 m de desnivel positivo, en función del nivel de asistencia y las condiciones de uso".

El sistema integrado de la Orbea Rallon RS. Orbea Omicrono

La combinación de batería compacta y motor eficiente también contribuye a reducir el peso total de la bicicleta, en torno a los 17 kg, y a mantener una estética muy cercana a la de un modelo sin motor.

En el plano del diseño, la Rallon RS se construye sobre un cuadro íntegramente de carbono con geometría de enduro. El reparto de masas se ha trabajado para situar el peso del motor y la batería lo más bajo y centrado posible, para tener un centro de gravedad reducido y una mayor estabilidad en los descensos.

En cuanto a la suspensión, el triángulo trasero ofrece un recorrido amplio de 180 mm, adecuado para un uso intensivo en enduro y terrenos muy técnicos. Delante, los 170 mm de la horquilla completan un conjunto preparado para afrontar descensos exigentes a alta velocidad.

Control total

Uno de los elementos que más diferencia a la Rallon RS es la integración de sistemas electrónicos, que permite controlar los ajustes directamente desde el manillar y tener toda la información en la app de Orbea.

El fabricante vasco considera este modelo como uno de los tecnológicamente más avanzados de su stock, con un ecosistema en el que motor, suspensión y mandos trabajan de forma coordinada.

El control básico se realiza desde el RS HMI, un mando minimalista en el manillar y una interfaz discreta, que permite cambiar modos de asistencia y acceder a funciones avanzadas, como la altura de la tija telescópica o preconfiguraciones de la suspensión, sin desviar la atención del terreno.

La electrónica está calibrada para adaptar la respuesta de la bicicleta a las condiciones del terreno y al estilo de pedaleo. La prioridad es mantener una transición suave entre las fases de pedaleo y las de conducción más agresiva, para que el ciclista tenga el control en todo momento.

La gama incluye varias configuraciones, entre ellas montajes tope de gama como la Rallon RS-LTD, que incorporan componentes de primer nivel en suspensiones, frenos y ruedas. Los precios, entre 10.199 y 14.999 euros sitúan a este modelo en la franja premium del mercado, pensada para los amateurs y profesionales más exigentes.