Este barco usa baterías dentro de contenedores en vez de usar combustibles fósiles, y es el más grande de su categoría

España observa con atención cómo el sector del transporte marítimo global da pasos agigantados hacia la descarbonización.

Nuestro país es uno de los más relevantes en cuanto a puertos y comunicación marítima, tanto por su historia como por su posición geográfica.

Por eso aquí es especialmente interesante el reciente anuncio del inicio de las pruebas en alta mar del Ningyuan Diankun.

Este navío representa un hito sin precedentes al ser el primer buque oceánico inteligente de China con una capacidad de10.000 toneladas que funciona íntegramente mediante energía eléctrica.

Las costas de la provincia de Jiangxi han sido el escenario elegido para las maniobras iniciales de esta embarcación, la cual ha llamado la atención de expertos internacionales por su imponente escala.

Ningyuan Diankun Omicrono

Construido por la empresa Jiangxi Shipbuilding, el Ningyuan Diankun zarpó a principios de febrero desde su muelle en el condado de Hukou, marcando el comienzo de una fase de evaluación crítica que se extenderá hasta mediados del mes.

Con una eslora de 127,8 metros, este gigante de los mares está diseñado para transportar hasta 740 contenedores estándar, lo que lo sitúa como el barco más grande del mundo dentro de su categoría específica de propulsión totalmente eléctrica.

Este logro no solo subraya la capacidad industrial de China en lo que a astilleros se refiere, sino que también pone de manifiesto un cambio profundo en la manera en que se concibe el comercio internacional por vía acuática en el siglo XXI.

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es su sofisticado sistema de almacenamiento energético.

Ningyuan Diankun Omicrono

El buque utiliza baterías instaladas en contenedores, una solución ingeniosa que facilita tanto la carga en puerto como el intercambio rápido de las mismas si hiciera falta.

Además de estas baterías de gran capacidad, el diseño incorpora un sistema fotovoltaico que aprovecha la radiación solar para generar energía renovable adicional, garantizando así que la operativa de la nave se mantenga con un balance de cero emisiones de carbono.

Este enfoque integral busca eliminar por completo la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales, reduciendo drásticamente la huella ambiental asociada al transporte logístico de grandes mercancías.

La inteligencia artificial juega un papel fundamental en el funcionamiento cotidiano del Ningyuan Diankun.

Ningyuan Diankun Omicrono

La nave está equipada con sistemas de navegación autónoma que le permiten planificar rutas de manera eficiente y evitar colisiones de forma proactiva sin necesidad de una intervención humana constante en el puente de mando.

Estos mecanismos de control inteligente no se limitan exclusivamente a la dirección del barco, sino que también supervisan el rendimiento de las máquinas y la estabilidad del casco en tiempo real mediante sensores de alta precisión.

Durante el trayecto programado hacia las proximidades de Shanghai, el equipo técnico evaluará cada uno de estos componentes para asegurar que la integración tecnológica sea impecable antes de su entrada formal en servicio comercial.

China, a través de este desarrollo, consolida su posición como un referente en la construcción naval ecológica, ofreciendo soluciones que podrían ser estudiadas y adaptadas en otras latitudes para combatir los efectos del cambio climático.