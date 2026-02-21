Esta tienda de campaña plegable que se convierte en una caravana remolcable: el invento ideal para tus escapadas

Atrás quedaron las tiendas de campaña típicas, que consistían en simples habitáculos con los que pasar una escapada. Ahora hay modelos para familias enteras que soportan inclemencias del tiempo y que convierten tu coche en una estancia de lujo.

Un modelo llamativo es Wingcube, un tipo de tienda de campaña que se expande para transformarse en una auténtica minicasa campestre y que además se puede remolcar fácilmente.

Estamos ante una tienda que puede triplicar su tamaño y que puede desplegar dos dormitorios completos junto a una estancia de diario completamente preparada para cualquier escapada por prolongada que sea.

La tienda de campaña expansible

Esta es una obra de Paul Schulz, que presentó este concepto en el Campfire of Ideas para comercializar su idea. El Wingcube es una prueba de concepto que se refinará a medida que consigue la financiación para que Schulz lo haga realidad.

En su forma básica y compacta, el Wingcube es una caja que se remolca, valga la redundancia, en un remolque de un único eje. Dentro de sus dos paneles laterales se esconde toda la estancia al completo, suficiente para dos personas.

Wingcube. Paul Schulz Omicrono

En un proceso completamente manual, el usuario puede desplegar dos paredes laterales que dejan entrever una estructura con paneles transparentes. Todo ello conforma una suerte de autocaravana compacta.

Se dibujan dos estancias separadas por un elemento central, las cuales sirven como dormitorio. De hecho, tienen colchones dobles e incluso estanterías para guardar útiles.

En los laterales se esconde un comedor desplegable hecho en madera y una escalera para acceder a los dormitorios, ya que están en alto. Este área central sirve precisamente para almacenar cosas o establecer una suerte de cocina o baño.

Entre otros detalles, la Wingcube integra un toldo para tapar la luz en el comedor, así como dos protecciones que mantienen ambas estancias completamente protegidas. Plegada, tiene unas dimensiones de 2,5 x 2,1 x 1,2 metros.

Wingcube. Paul Schulz Omicrono

Totalmente desplegada, la cosa cambia. Las tiendas interiores pasarían a tener una altura de 1,9 metros y un peso previsto en todo el conjunto de 500 kilos. Además, la Wingcube se quita de encima los sistemas mecánicos automáticos.

Esencialmente, se trata de una tienda de campaña que se convierte en una caravana muy compacta apta para hasta cuatro personas e ideada para escapadas en las que haya un gran volumen de personas.

Aunque es perfecta para salidas de larga estadía, el diseño podría verse modificado de cara a una futura comercialización, donde tendrá un precio de alrededor de 20.000 euros. El creador aspira a vender este producto en 2027.