Una cámara de fotos oculta dentro de un rollo de película: el regalo 'retro' perfecto para los amantes de lo analógico

La Kodak Charmera ha sido la última prueba del resurgir de lo 'retro' en el mundillo de la fotografía. La industria vira a un momento en el que lo analógico y lo 'vintage' vuelve a estar de moda, para bien o para mal.

El siguiente paso lo ha dado la compañía Opt!, que ha lanzado sus OPT100 NeoFilm 100, cámaras digitales integradas en rollos de película de 35 milímetros de las que se usaban en dispositivos analógicos.

La idea es extremadamente rara, pero familiar para los veteranos en fotografía. Y es que la OPT100 NeoFilm 100 son cámaras digitales, de juguete, pero que pueden grabar vídeo en Full HD en un formato ultracompacto.

Una cámara dentro de un rollo de película

Aunque parezca sorprendente, debemos entender primero qué son estos rollos de película. Este tipo de rollos se usaban para almacenar la película en forma de 35 milímetros, o también conocido como formato fotográfico de 24 x 36 milímetros.

Si bien la cuestión de la película es otra materia, la idea es que estos rollos estaban contenidos en cartuchos metálicos, que a su vez contenían la película fotosensible recubierta con una emulsión química.

OPT100 NeoFilm 100. Opt! Omicrono

Aunque las cámaras digitales actuales dan total poder al usuario para aprovechar todas sus funciones, las analógicas estaban más limitadas. Por ejemplo, estos rollos determinaban el look de la imagen final.

Por ejemplo, se podían usar rollos en blanco y negro, en color negativo, con distintos tonos de color, etcétera. De hecho, no era posible modificar el ISO. Este parámetro venía predefinido con los rollos.

Actualmente y salvando el hecho de que las cámaras de fotos analógicas están resurgiendo como una segunda edad dorada, las cámaras digitales han sobrepasado a sus hermanas 'vintage' en uso y comodidad.

El rollo se ha quedado como un vestigio de otra época que muchos adoran. Y es justo lo que pretende evocar la OPT100 NeoFilm 100 de Opt!, que esconde una cámara sencilla en un formato idéntico al de estos rollos.

OPT100 NeoFilm 100. Opt! Omicrono

Lo más obvio es el formato. Esta es una cámara increíblemente transportable, que cabe en cualquier lugar y que incluso se puede guardar en un portarollos analógico. Sorprendentemente, tiene una pantalla que sirve como viewfinder.

Hablamos por ende de una cámara de apenas 25 gramos, con unas dimensiones de 47 x 25 x 25 y que está confeccionada en un cuerpo de silicona, con baterías recargables y que cuenta con su propio botón de obturador.

Es posible elegir una serie de filtros retro para las fotografías y vídeos que se tomen con esta cámara. Porque sí; la Opt! NeoFilm 100 puede capturar imágenes en resolución 3.760 x 2.128, además de grabar vídeo en Full HD a 30 fps.

Su sensor está dispuesto en la parte posterior del cartucho, aunque sin invadir la estética final del producto. Un sensor increíblemente limitado, con una resolución de un único megapíxel alimentado por una batería de 230 mAh.

OPT100 NeoFilm 100. Opt! Omicrono

Lógicamente es imposible pedirle a esta cámara un gran rendimiento fotográfico, dado el tamaño del sensor y sus capacidades técnicas, con un ISO máximo de 1.500 en fotografías digitales. Y sí, tiene soporte para microSD.

El gran problema de esta cámara, al igual que el de la Kodak Charmera, es que esta clase de productos suelen cotizarse muchísimo en el mercado vintage fotográfico, por lo que es razonable pensar que no será fácil conseguirla una vez se comercialice.