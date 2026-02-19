Meta podría lanzar su primer reloj inteligente para luchar contra el Apple Watch monitorizando tu salud con IA

Meta no lo ha tenido fácil en lo que respecta al hardware. Ya lo intentaron con sus fallidos Facebook Portal y su mercado de realidad virtual con las Meta Quest sigue siendo de nicho. El siguiente paso serían los smartwatches.

Así lo detalla el medio The Information, explicando que Meta lanzará este mismo año un smartwatch con funciones para monitorizar la salud. Justo el campo en el que brillan los Apple Watch.

Lo hará además con un gran enfoque, como no, a la inteligencia artificial. El reloj será compatible totalmente con Meta AI, el asistente de IA de la propia Meta y los rumores aclaran que podría llegar junto a unas renovadas Meta Ray-Ban.

Meta lo intentaría con su propio reloj

El reloj inteligente de Meta no tardaría en aterrizar. Sería en este 2026 cuando veríamos este reloj, cancelado y revivido en apenas unos pocos años. Como decimos, el foco no sería otro que el Apple Watch.

Su nombre en clave sería 'Malibu 2' y se centraría sobre todo en el monitoreo de salud. Es de esperar que el smartwatch, de nombre desconocido, pueda realizar análisis de nuestro sueño, controlar nuestro ritmo cardíaco y puede que los niveles de oxígeno en sangre.

Apple Watch Ultra 3. Apple Omicrono

La trayectoria del reloj no ha sido fácil. Este proyecto habría sido primero cancelado en 2022, en un contexto de recortes presupuestarios dentro de la división de hardware Reality Labs de Meta, y luego revivido para su comercialización en 2026.

Tan diferente era la idea inicial que este proyecto abarcaba no uno, sino tres modelos de relojes todos ellos equipados con cámara, presumiblemente para hacer videollamadas a través de WhatsApp o Messenger.

Posteriormente llegó el giro. Mark Zuckerberg explicó en una conferencia de resultados financieros que Reality Labs se centraría en sus exitosas gafas Meta Ray-Ban y en wearables, la mayor parte de ellos centrados en inteligencia artificial.

Hablamos de un proyecto que data de al menos 2021, cuando The Information avisó de este reloj citando menciones en código de Android. Se trataba de un reloj con cámara desmontable con una suerte de diseño modular.

Apple Watch Series 3. Apple Omicrono

El proyecto acabó en un cajón hasta su resurrección, este mismo año, presumiblemente para dentro de unos pocos meses. El portal no aclaró exactamente en qué fecha lanzaría Meta este nuevo reloj.

La rivalidad será dura. El Apple Watch no solo es uno de los modelos por antonomasia dentro del mercado de relojes inteligentes, sino que su rendimiento a la hora de controlar y monitorear la salud está entre lo mejor del sector.

De hecho, el Apple Watch cuenta con un rendimiento que nada tiene que envidiar al de dispositivos médicos dedicados para ciertas tareas. En 2022, un estudio declaró que los relojes de Apple miden tan bien el oxígeno en sangre como un dispositivo de este tipo.