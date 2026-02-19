El iPhone 17e se filtra por completo: ya se pueden comprar sus fundas en Amazon y tienen imanes MagSafe

Quedan pocos días para que el iPhone 17e se haga oficial. El teléfono barato de Apple, que ha estado nadando entre mareas de rumores en los últimos meses, se oficializará como el nuevo iPhone 'económico' de los de Cupertino.

Una serie de filtraciones de última hora rompen con el sueño de algunos filtradores, como Jon Prosser, que dibujaban un iPhone 17e revolucionario. Y es que ya se pueden comprar fundas y accesorios para iPhone 17e en España.

Y si estos fabricantes están en lo cierto, traen malas noticias. El iPhone 17e será mucho más continuista de lo esperado, apostando por mantener algunos de los elementos diferenciadores del iPhone 16e, tanto los positivos como los negativos.

Fundas y accesorios para el iPhone 17e

Una rápida búsqueda en Amazon nos revela que ya hay fundas disponibles para el iPhone 17e. En los materiales promocionales de estos accesorios vemos renders de los que serán los iPhone baratos de nueva generación.

Por ejemplo, esta funda de TOCOL muestra un iPhone 17e bastante parecido al iPhone 16e, que mantiene el notch en la parte frontal y deja los imanes MagSafe en la funda externa, y no en el propio dispositivo.

Funda de TAURI en Amazon. TAURI Omicrono

Debemos aclarar que usualmente los fabricantes de fundas trabajan con datos filtrados por parte de expertos y leakers para diseñar sus productos a tiempo, de cara a los lanzamientos oficiales de estos dispositivos. Una información que, cabe destacar, no siempre es certera.

Los renders de las fundas dan dos datos interesantes. El primero es la falta de una Dynamic Island en la parte superior. Sí que vemos un notch más pequeño que el del iPhone 16e, pero presumiblemente será el mismo en la realidad.

El segundo es que los imanes MagSafe están en la funda, y no en el teléfono. La 'gracia' de estas fundas es que incluyen compatibilidad magnética con los accesorios MagSafe de Apple, incluyendo el ya habitual conjunto de imanes propios del Qi2.

Es decir, que al menos sobre el papel, el iPhone 17e seguirá la tradición y no tendrá imanes MagSafe en su parte trasera. Un dato que está respaldado por una firma conocida como Quad Lock que desarrolla soportes para iPhone.

Supuesto iPhone 17e. Jon Prosser Omicrono

Tal y como revela el portal Applesfera, el configurador de kits de soportes para coche permite escoger el iPhone 17e y con él se incluye una funda Mag con imanes. Esto refuerza la teoría de la falta de imanes en el teléfono.

Toda esta información contradice directamente lo propuesto por Prosser en uno de sus vídeos más recientes. En su información, el filtrador publicó renders personalizados que mostraban un iPhone 17e con Dynamic Island y con imanes MagSafe.

Hasta que Apple no lance el teléfono oficialmente no sabremos quién tiene razón: si los fabricantes que se han adelantado al anuncio de los de Cupertino o los filtradores con información interna de la industria.