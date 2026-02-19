Dyson lanza la PencilWash, la fregona eléctrica más delgada y ligera del mercado para mantener tu casa impecable

Dyson ha lanzado la nueva PencilWash, la fregona eléctrica más delgada del mercado. Lo hace basándose en la tecnología de la PencilVac, lo que le permite carecer del característico motor ciclónico de los modelos V. Todo, sin comprometer la higiene.

La PencilWash no sólo es extremadamente delgada con sólo 38 mm de diámetro de grosor, sino que también es extremadamente ligera con 2,2 kg de peso para una máxima maniobrabilidad y limpieza, incluso debajo de los muebles.

Uno de los detalles más interesantes cuando se usa es la ergonomía, parece flotar sobre el suelo y ser mucho más liviana de lo que realmente es. Dyson lo logra gracias al nuevo mango y la forma de sujetarla, que en la mano da una sensación de peso de unos 400 gramos, pudiéndose girar con una soltura increíble para fregar toda la casa.

Aunque se trata de una fregona eléctrica y no de una aspiradora, la PencilWash está diseñada para limpiar todo tipo de suciedad de una sola pasada, incluyendo líquidos con sólidos y manchas incrustadas en el suelo.

Para hacerlo cuenta con un rodillo de microfibra de alta densidad, con 64.000 filamentos por centímetro cuadrado y gira a toda velocidad para eliminar rápidamente residuos húmedos y secos de manera simultánea.

Dyson PencilWash Dyson Omicrono

El agua sucia y los residuos se extraen continuamente del rodillo en cada rotación. Este sistema se combina con una hidratación de 8 puntos que suministra un flujo constante de agua limpia al rodillo. De este modo siempre se utiliza agua fresca para limpiar los suelos, asegurando que la siguiente limpieza sea siempre tan higiénica como la primera.

A diferencia de otras fregonas eléctricas, no tiene un filtro que atrape la suciedad con lo que elimina el riesgo de moho, obstrucciones o pérdida de rendimiento, asegurando una limpieza potente y fiable.

El depósito de agua limpia es de 300 ml, mientras que el de agua sucia sube hasta los 360 ml. Además, encontramos un depósito de sólidos para que la posterior limpieza del dispositivo sea lo más higiénica posible.

Dyson explica que un depósito de agua limpia de 300 ml. permite limpiar hasta 100 m² de superficie y dispone de 30 minutos de autonomía. Eso sí, permite intercambiar la batería por si se desea un uso mayor.

Dyson PencilWash Dyson Omicrono

La PencilWash ofrece dos modos de hidratación para un control preciso de la humedad del rodillo con la idea de que sirva tanto para limpiar líquidos derramados como para quitar manchas difíciles. El ajuste de la cantidad de agua se puede calibrar desde el propio mango y así asegura un resultado óptimo.

Sobre la posibilidad de usar detergente, al igual que sucede con otras fregonas de la compañía, Dyson recomienda el uso de detergentes no jabonosos y en una medida muy ajustada. En concreto, recomiendan el uso de su solución Dyson 02 Probiotic que ha sido diseñada específicamente para ello.

Con respecto al precio y la disponibilidad, se puede comprar desde hoy jueves 19 de febrero a un precio de 349 €.