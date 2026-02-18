Trump manda cazas F-16, F-35 y enormes aviones cisterna a Oriente Medio: el mapa online que revela los movimientos

A la derecha, un mapa de Flightradar24. A la izquierda, un F-135R Stratotanker abasteciendo a un F-22 Raptor.. USAF - Kevin Robertson Omicrono

Trump se prepara para una guerra, y no pequeña. Las tensiones entre Occidente y Oriente Medio, que han suscitado temores sobre una operación militar a gran escala por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán parecen estar cristalizándose todavía más.

Y es que tal y como relata el medio Axios, la administración de Trump está enviando activos militares de todo tipo, especialmente aéreos, al territorio asiático. Solo en estas últimas 24 horas, se han enviado 50 aviones de combate a la región de Oriente Medio desde EE.UU.

Hablamos, según los datos recogidos en Flightradar24, de unos 48 cazas F-16 Fighting Falcons, 12 F-22 Raptors y 18 F-35A, junto a aviones de radar E-3G Sentry y jets Bombardier E-11 BACN, portadores del sistema homónimo Battlefield Airborne Communications Node (BACN).

Estados Unidos marcha a Oriente Medio

La movilización de todo este equipo militar distaría mucho de la operación militar que se saldó con la sustracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Se trataría de una campaña operativa masiva, que se podría extender semanas o años.

Fuentes anónimas destacan que la iniciativa se realizaría en un bloque conjunto entre Israel y Estados Unidos. Avisan que esta podría ser la intervención más importante en Oriente Medio en los últimos 10 años.

Caza F-16

Entre los aviones más destacados que han volado hacia Oriente Medio nos encontramos con el mítico F-16 Fighting Falcon de Lockheed Martin, un dispositivo que lleva operativo desde los años 80 y que es la joya de la corona de la fuerza aérea estadounidense.

Le siguen el F-22 Raptor, mucho más reciente y el F-35 Lightning II. Aviones de combate versátiles y letales, con capacidades furtivas y que suelen desplegarse en misiones de reconocimiento, defensa aérea y ataques a tierra.

El F-16 es quizás el más famoso de todos. Se trata de un caza ligero monomotor, especializado en el combate aéreo cercano y que presume de un alcance efectivo de 500 kilómetros, capaz de alcanzar velocidades máximas de 2.100 kilómetros por hora.

El modelo más reciente del trío es el F-35 Lightning II, otro caza furtivo monoplaza que lleva en servicio desde 2015. Su principal titular reside en su aviónica y sensores, que incluye hasta 6 sensores infrarrojos distribuidos por toda la aeronave para conformar el sistema de apertura DAS.

F-35 Lightning II.

El despliegue no solo se ha centrado en cazas de gran calado. Es el caso del Bombardier E-11 BACN, una versión militarizada del jet Bombardier Global 6000 y que usa el sistema BACN, convirtiéndolo en una suerte de 'pasarela de comunicaciones aérea'.

Este avión se concibió a finales de los años 2000, y buscaba mejorar drásticamente las comunicaciones militares del ejército norteamericano a nivel aéreo, debido a las dificultades que estas presentaban en las zonas montañosas de Afganistán.

El BACN es un sistema que sirve como nodo de comunicaciones aéreo que conecta distintas unidades en el campo de batalla, no solo aéreas. También se pueden comunicar fuerzas navales, aéreas y terrestres presentes en el campo de batalla.

No faltan poderosísimos aviones cisternas en este despliegue. Es el caso del Boeing KC-135 Stratotanker, un avión que data nada menos que de finales de los años 50. Sirve para reabastecer unidades aéreas como los mismísimos F-16.

Un KC-135E Stratotanker repostando a un F-16C en septiembre del 2023. USAF Omicrono

Comenzó su andadura en junio de 1957 y siguen usándose, pese a que su producción acabó en el año 1965. Incluye cuatro motores bajo las alas, así como un estabilizador horizontal montado en el fuselaje —junto al estabilizador vertical—.

A lo largo de su historia, las variantes derivadas de este avión han sufrido modificaciones para actualizar sus capacidades. Por ejemplo, los modelos KC-135R y KC-135T pueden cargar un 50% más de combustible y son más silenciosos que las variantes KC-135A.

El mapa para ver vuelos: Flightradar24

En estos envíos aéreos ha jugado un papel clave Flightradar24, una plataforma online que permite seguir vuelos en tiempo real gracias a un mapa interactivo en el que se ven los aviones geolocalizados en todo momento.

Es una gran fuente de datos para consultar rutas y movimientos aéreos de todo tipo, incluso militares. Permite ver la posición real de un avión, su itinerario, e incluso la altitud, la velocidad o el modelo de la aeronave.

La clave reside en las señales ADS-B que transmiten los aviones y en otros factores, como las redes de receptores en tierra, los satélites que monitorean zonas oceánicas y datos oficiales de controles aéreos.

Momento en el que se ha parado el tráfico aéreo en Cataluña Flightradar Omicrono

Flightradar24 ha saltado a la fama en numerosas ocasiones por ser la herramienta de rastreo por excelencia de algunos de los vuelos recientes más famosos y por ser un mapa valiosísimo para revisar el tráfico aéreo actual.

Pocas horas después del famoso fallo de CrowdStrike y Microsoft, la web ganó mucha notoriedad al reflejar la falta de tráfico aéreo provocada por este error. La web también fue utilizada para revisar el vuelo del féretro de la ya difunta Reina Isabel II.