Pikachu Illustrator, la carta Pokémon vendida por 16,5 millones de dólares con la que Logan Paul bate récords

No es raro ver a usuarios en España desmayarse ante los astronómicos precios que pueden alcanzar las cartas coleccionables. En agosto, una carta de Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió por 12,9 millones de dólares, sin ir más lejos.

El famoso youtuber y coleccionista de cartas Logan Paul acaba de romper un nuevo récord, subastando la que ahora se ha convertido en la carta Pokémon más cara jamás vendida. Nada menos que 16,49 millones de dólares.

Se trata de una carta Pikachu Illustrator, una de las más raras de todo el juego de cartas coleccionables y cuya producción asciende a tan solo 41 cartas producidas. Su nuevo dueño ya se ha hecho con ella tras 97 pujas.

La carta Pokémon más cara jamás vendida

¿Cómo es que una carta puede llegar a valer tanto? Según relata el medio Japan Times, la Pikachu Illustrator es una carta que se donó en una serie de concursos de la revista japonesa CoroCoro, allá por el año 1998.

El arte fue realizado nada menos que por Atsuko Nishida, diseñadora no solo de Pikachu, la mascota de la franquicia, sino de algunos de sus Pokémon más emblemáticos, como serían las eevoluciones de Eeve o Bulbasaur, Charmander o Squirtle.

Promo de Pokémon Illustrator de CoroCoro. The Pokémon Company Omicrono

En aquellos concursos, solo se otorgaron 39 tarjetas. No fue hasta 2020 que se entregaron 2 más, vendidas por un extrabajador de The Pokémon Company, la actual empresa que gestiona la IP de Pokémon.

Por ende, hablamos de una tirada de apenas 41 cartas. Por si fuera poco, la Professional Sports Authenticator (PSA), una firma de clasificación de cartas coleccionables, le ha otorgado su máxima puntuación, la GEM MT 10.

La cuestión es que estas cartas fueron entregadas a ciertos participantes seleccionados de aquellos concursos. En estos los usuarios debían hacer sus propias ilustraciones para crear cartas del juego.

Los mejores candidatos se llevaban una de estas cartas. De hecho, esta no es específicamente una carta jugable; en su texto se nombra al dueño como "Ilustrador Autorizado Oficial de Cartas Pokémon".

La versión forrada en joyas que Logan Paul ha vendido. Logan Paul Omicrono

Logan Paul la compró originalmente en 2021, a un coleccionista de Emiratos Árabes por 4 millones de dólares, junto a una carta de Pikachu Illustrator PSA 9, valorada en 1,3 millones de dólares. Esa fue, por aquel entonces, la carta de Pokémon más cara jamás vendida.

El siguiente paso en esta historia lo vemos el pasado 6 de enero de este mismo año, cuando Goldin Auctions subastó la carta a un precio de 500.000 dólares. La fecha límite de la subasta era el 16 de febrero.

En un principio, la Pikachu Illustrator hizo pico en los 6 millones de dólares, pero una batalla de pujas llevó a su compra final por 16,49 millones. O lo que es lo mismo, 16.492.000 dólares.

Su nuevo dueño, presentado en un evento de Logan Paul retransmitido en directo, es AJ Scaramucci, un capitalista de riesgo e hijo del otrora secretario de prensa de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.

Logan Paul portando la carta en Wrestlemania.

Scaramucci es fundador y socio gerente de Solari Capital, una firma de inversión centrada en criptomonedas e inversiones a startups en sus fases iniciales. Ahora es dueño de la carta Pokémon más cara de todo el mundo.

Usualmente, en el mundo del trading de cartas coleccionables, se habla de una rivalidad clara entre los principales titanes de la industria: Pokémon TCG, Magic: The Gathering y Yu-Gi-Oh!, por lo que se suelen comparar muchas veces sus logros económicos.

El trono de Logan Paul destroza el récord establecido por el juego rival de Wizards of the Coast. En 2024, se vendió la carta más cara de toda la historia de Magic: un Black Lotus de Alpha en perfecto estado vendida por más de 3 millones de dólares.

Le siguió de cerca la carta de El Anillo Único, una carta de la edición de El Señor de los Anillos de Magic y que solo poseía una única edición. Un afortunado usuario se la pudo vender al artista Post Malone por 2,6 millones de dólares.