Un maestro del Kung-Fu hecho robot humanoide: el modelo de AGIBOT lo destroza todo en este impresionante vídeo

Los robots humanoides están encandilando al público a pasos agigantados. Ya aparecen en alfombras rojas, trabajando en factorías e incluso haciendo movimientos de lucha imposibles.

Para celebrar el próximo año nuevo chino del Caballo del Fuego que dará comienzo el 17 de febrero, la compañía robótica AGIBOT ha publicado un teaser de un robot maestro del Kung Fu, haciendo una demostración técnica brutal.

Treinta segundos de patadas voladoras consecutivas, golpes aéreos continuados y mucho más que sirven para demostrar las altísimas capacidades de inteligencia artificial que poseen los robots de la firma asiática.

El robot maestro del Kung Fu

Se trata del robot AGIBOT Expedition A3, un robot humanoide bastante similar al Optimus de Tesla con un cuerpo bípedo de gran agilidad. AGIBOT condensa una gran cantidad de movimientos en estos 30 segundos de metraje.

El vídeo empieza fuerte; el Expedition A3 destroza una columna con un espejo incluido, con una patada voladora lateral para luego dar volteretas laterales acrobáticas, apoyándose sobre sus brazos en el suelo.

As the Year of the Horse approaches, we welcome a robot Kong Fu master. AGIBOT(智元)'s new-generation full-size humanoid robot, the Expedition A3, has successfully performed a series of high-difficulty maneuvers including aerial flying kicks, consecutive flying kicks, and mid-air… pic.twitter.com/lVB4qzrs9i — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) February 14, 2026

Con patadas giratorias de todo tipo y golpes laterales con sus brazos destroza desde vasijas hasta bombillas, pasando por bloques llenos de hielo colgados de cadenas. Sin embargo, el mejor movimiento se lo reserva para el final.

El Expedition A3 consigue hacer una pirueta conocida como caminata aérea. Consiste en hacer una voltereta trasera y mover los pies de tal forma que parezca que el usuario está caminando sobre una pared invisible.

La secuencia de movimientos que realiza el Expedition A3 es extremadamente complicada, ya que se necesitan un preciso equilibrio y una potente coordinación para llevar a cabo estas piruetas, con una potencia de cálculo veloz y adaptable.

Ante las dudas sobre si el metraje era falso, estaba preparado o si incluía IA, AGIBOT lo ha dejado claro: todas estas acrobacias son reales, y se filmaron en un estudio de entrenamiento convencional.

Robot Expedition A3 de AGIBOT. AGIBOT Omicrono

Lo que resalta de este vídeo es el nivel de grados de libertad que presenta el A3. Por ejemplo, destaca una cintura flexible que imita el rango de actividad del torso humano junto a una estructura bípeda de carácter ligero.

Es decir, que en vez de hacer al robot más robusto y pesado, AGIBOT ha dotado al A3 de una alta ligereza, para aumentar aspectos como la estabilidad o la agilidad. Esto se aplica tanto a piernas como brazos.

Un conjunto que abarca una autonomía de hasta 8 horas, con un sistema de cambio de batería veloz y unos brazos capaces de soportar cargas de hasta 3 kilos de peso. ¿Pero para qué está diseñado este robot?

Lejos de lo que pueda parecer, el A3 no es un robot deportivo. Está específicamente diseñado para la interacción con usuarios en eventos con alta presencia humana, que incluyen presencia en establecimientos o situaciones de entretenimiento.

Robots en la AGIBOT Night. AGIBOT Omicrono

Prueba de ello fue la AGIBOT NIGHT, una gala enteramente dirigida por robots que se transmitió en directo en China el pasado 8 de febrero. Este fue el primer evento en directo a gran escala dirigido íntegramente por robots humanoides.

En dicho evento, los robots pudieron realizar representaciones en un amplio abanico de modalidades, que fueron desde la comedia hasta la danza, pasando por la magia o la música, siendo protagonistas en todo momento.