El MacBook más barato de Apple llegará el próximo mes de marzo y costará menos de 1.000 euros, según analistas

Estamos a las puertas de ver un movimiento totalmente inesperado por parte de Apple: el lanzamiento de unos nuevos MacBook baratos con procesadores de iPhone que bajarían de la barrera de los 1.000 euros.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha dado muchos más detalles de estos portátiles low-cost, incluyendo su posible fecha de lanzamiento. Según el experto, estarán disponibles en marzo, con la entrada de la primavera.

Además, ha explicado el proceso de fabricación que llevará a cabo Apple para mantener este bajo precio pero sin renunciar a calidades de primer nivel. Todo ello, recordemos, con la brutal crisis de memoria que asola a la industria.

MacBooks por menos de 1.000 euros

En su newsletter Power On, Gurman ha expuesto la forma en la que Apple comercializará estos portátiles. Los MacBook baratos estarán fabricados en un chasis de aluminio, pese a los rumores que vaticinaban acabados en plástico.

Para no disparar el precio y aun así mantener el cuerpo de aluminio, Apple ha desarrollado un nuevo proceso que permite forjar estos cuerpos con una mayor rapidez. La idea es que este método sea más rápido y rentable, lo que ahorraría costes.

La clave del MacBook barato está en su cuerpo. Adoptará colores vivos, alejados de los vistos en los MacBook Air y MacBook Pro y algunos de los elementos más característicos de los portátiles de Apple, como su trackpad gigante.

Por supuesto, debemos recordar que el principal punto de venta de este dispositivo es que dejará a un lado los procesadores de la línea M de Apple para adoptar los chips presentes en los iPhone.

MacBook Air con colores. Jon Prosser Omicrono

Se espera que Apple implemente en estos MacBook un procesador A19 Pro, el mismo que el de los iPhone 17 Pro, con el que el usuario podrá hacer desde tareas de ofimática hasta edición multimedia ligera.

El público objetivo de estos MacBook serán empresas y estudiantes, y será el elemento de entrada para los usuarios que quieran hacerse con un portátil de la firma californiana sin pagar 1.000 euros por él.

Entre los tonos que Apple habría barajado para su MacBook barato estarían el amarillo, el verde claro, el plateado típico, un gris oscuro y el rosa, aunque el mismo Gurman advierte que no se aplicarían todos los colores.

El periodista no da detalles exactos sobre el precio, más allá de asegurar que efectivamente, costará menos de 1.000 dólares. Es más que probable que en España, esta barrera no se supere.

MacBook Air M1 Chema Flores Omicrono

Este quizás sea uno de los peores momentos para lanzar un ordenador barato. Sin embargo, rumores actuales afirman que Apple estaría absorbiendo parte del sobrecoste de la memoria para evitar subidas de precio súbitas y posicionarse en ventaja.