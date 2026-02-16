La impresionante coreografía de una docena de robots humanoides chinos que muestran su evolución técnica

Robots Unitree en la Gala del Festival de Primavera Chino del 2026. CCTV Omicrono

Lo que está pasando con China y la robótica ya es casi calificable como una auténtica revolución. Los robots humanoides copan titulares, con dispositivos que ya hacen kung-fu y que pasan por alfombras rojas.

Li Zexin, periodista chino en la agencia de noticias local Xinhua News, ha publicado un vídeo viral que expone en un plano visual la forma en la que han evolucionado los robots humanoides, y es absolutamente increíble.

En el vídeo, el periodista compara las actuaciones de la Gala del Festival de Primavera Chino en su edición del 2025 con la del 2026. Y la evolución, en tan solo un año, es simplemente impresionante.

Robots humanoides haciendo piruetas en apenas un año

En la parte de arriba del vídeo está la gala del 2026. En la de abajo, la del 2025. La del año pasado ya es muy llamativa, con montones de robots humanoides realizando una coreografía en conjunto con bailarines humanos.

Pero la de este año va mucho más allá. Montones de robots Unitree G1 no solo realizan una coreografía muchísimo más compleja y completa, sino que hacen un completo set de piruetas en un escenario.

You can’t imagine how fast Chinese humanoid robots are evolving.



In just one year, they have evolved from robots to "humans".



2025&2026 Chinese Spring Festival Gala pic.twitter.com/McywjX6MmS — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) February 16, 2026

Mientras que en la edición del 2025 los robots apenas podían hacer una serie de movimientos robóticos bien establecidos, en la de este año los robots hacen volteretas aéreas, movimientos de kung-fu y patadas voladoras.

Lo más llamativo de la evolución referente a estos dispositivos tiene que ver con la fluidez de los movimientos. Los robots del año pasado se mostraban ciertamente toscos, y se movían bastante poco respecto a su posición.

Básicamente, en la edición pasada, los robots eran estáticos y estaban muy controlados en su posición. Los Unitree G1 suben la apuesta y se mueven con mucha más fluidez y libertad en el escenario.

Nada les ata a su posición. Corren por el escenario, hacen movimientos coordinados y muy amplios sin apenas desligarse de sus posiciones principales, y lo hacen todo al completo unísono, sin fallar prácticamente nada.

4-minute full video of the Kung Fu Robot Performance at the 2026 Chinese New Year Gala! Very impressive! pic.twitter.com/CwjECQMMwq — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) February 16, 2026

Todo llega a unos puntos tales que varios de los robots Unitree hacen coreografías de breakdance y empuñan nunchakus, haciendo poses y movimientos propios de la lucha profesional.

Y es que el Unitree G1 ha resultado ser el robot humanoide por antonomasia del panorama actual. Se puede comprar oficialmente incluso en España, y ha demostrado unas capacidades de gran calibre para todo tipo de proyectos.

Estamos ante un robot bípedo, de 1,32 metros de altura y 35 kilos de peso. Dispone de hasta 43 grados de libertad dependiendo de su versión, gracias a sus piernas y brazos robóticos de alto calibre.

Monta motores PMSM de rotor interno y baja inercia, con rodamientos cruzados de grado industrial para una mayor precisión y carga. Le siguen sensores LiDAR conjuntados con cámaras de profundidad para ver su entorno.

Robot Unitree G1. Unitree X

Es compatible con WiFi, Bluetooth 5.2 y una matriz de 4 micrófonos para interactuar con los usuarios mediante redes neuronales. Todo ello potenciado con una CPU de alto rendimiento y un módulo de computación Nvidia Jetson Orin.

Su autonomía puede ser de aproximadamente 2 horas por carga, y es compatible con actualizaciones inteligentes. Sus baterías son extraíbles e incluyen cargador propio. La versión básica cuesta 13.500 dólares.

En España ya hay distribuidores que lo comercializan, aunque a precios muy dispares. Existen páginas que lo venden a precios que oscilan entre los 25.000 euros y los 54.200, dependiendo del modelo y del servicio.