Apple anuncia un evento especial el 4 de marzo: todo apunta al lanzamiento de los nuevos MacBook y iPad

Apenas unas horas después de que saliese el rumor de que Apple podría presentar nuevos eventos portátiles en marzo, la compañía ha anunciado un evento especial que se celebrará el 4 de marzo tanto en Londres como en Nueva York.



Este encuentro coincide con los últimos días del Mobile World Congress de Barcelona, donde Apple no participa pero los principales fabricantes competidores sí está previsto que anuncien novedades tanto en telefonía como en equipos de informática.

Lo que puede anunciar Apple el día 4 de marzo es un misterio, pero todos los rumores están puestos en torno a la familia de ordenadores MacBook. Podría llegar por primera vez un MacBook Air más barato que montaría el chip A de los iPhone y ser la puerta de entrada a sus portátiles. Del mismo modo que lo es actualmente el iPhone 16e.

El público objetivo de estos MacBook serán empresas y estudiantes ya que su precio sería considerablemente más bajo, así como se especula con que podría tener unos colores llamativos y un nuevo acabado.

Además, entre los portátiles esperados también estarían el MacBook Air con chip M5, nuevos MacBook Pro con procesadores M5 Pro, así como la renovación del iPad y iPad Air.

También se espera que Apple renueve en las próximas semanas el iPhone 17e, su smartphone más asequible y cuyo antecesor se está quedando sin stock en las tiendas.

De momento poco se conoce sobre lo que realmente podría Apple presentar ese día y tocará esperar a la primera semana de marzo para conocer todas las novedades que prepara la compañía en un año muy especial, pues celebrará su 50 aniversario en el mes de abril.

Este evento es el primero del año para la compañía, que este año podría cambiar su hoja de ruta y no anunciar toda la familia nueva de smartphones en septiembre.

Se especula con que por primera vez el evento de septiembre pueda centrarse en los modelos Pro del iPhone, para dar protagonismo al esperado iPhone plegable. En cualquier caso, antes llegaría la WWDC y el esperado despliegue de una nueva Siri potenciada por Gemini.