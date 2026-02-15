Este tocadiscos no sólo tiene funciones impresionantes, sino que destaca por su icónico diseño en color blanco

Audio-Technica es una marca que destaca por la calidad de sus dispositivos, algunos de los cuales tienen tiradas exclusivas, como la edición 'Hotaru' de apenas 1.000 unidades.

En esta ocasión, la firma japonesa ha lanzado no un nuevo modelo, sino una nueva versión de uno de sus modelos más emblemáticos, el AT-LP120XBT-USB, con un llamativo color blanco por 399 euros.

Este movimiento permite que un aparato tradicionalmente asociado a entornos técnicos se convierta ahora en una pieza central de la decoración en salones y etancias minimalistas donde la estética importa mucho.

Este nuevo acabado en blanco, que estará disponible de manera exclusiva a través de la tienda oficial de la marca, amplía las opciones para quienes buscan un rendimiento profesional sin renunciar a una identidad visual limpia.

Para aquellos que buscan una experiencia completa, Audio-Technica ha pensado en la coherencia visual de todo el sistema de sonido. El tocadiscos puede emparejarse con los altavoces de estantería AT-SP3x, también disponibles en color blanco.

Este combo ha sido diseñado teniendo en cuenta los hábitos de escucha actuales, donde la versatilidad es fundamental.

Por ello, ambos dispositivos incorporan tecnología inalámbrica Bluetooth, lo que permite disfrutar de los discos de vinilo sin la necesidad de lidiar con el cableado tradicional, facilitando una instalación mucho más limpia en cualquier habitación.

A pesar de estas concesiones a la modernidad, el AT-LP120XBT-USB sigue siendo una herramienta de precisión para los entusiastas más puristas. Su funcionamiento es totalmente manual, lo que otorga al usuario un control total sobre la reproducción.

Además, cuenta con un motor de tracción directa de alto rendimiento y un control antideslizamiento dinámico que es completamente ajustable, garantizando que la aguja siga el surco del disco con la máxima fidelidad.

Una de las características más valoradas de este modelo es su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y necesidades. Permite seleccionar velocidades de 33, 45 y hasta 78 RPM, cubriendo prácticamente cualquier tipo de vinilo que se pueda encontrar en una colección personal.

El brazo de lectura viene equipado con la cápsula AT-VM95E, un componente de gran prestigio que destaca por su compatibilidad con cualquier aguja de repuesto de la serie VM95.

Esto ofrece a los usuarios una flexibilidad enorme, ya que pueden mejorar o adaptar su sonido según su presupuesto o sus preferencias específicas de escucha sin tener que cambiar todo el conjunto.

Por otro lado, la conectividad digital es otro de los pilares de este equipo. Gracias a su salida USB integrada, es posible conectar el tocadiscos directamente a un ordenador.

Esta funcionalidad es ideal para quienes desean realizar copias de seguridad de los vinilos o transferir nuestra música favorita a formatos digitales para escucharla en dispositivos inteligentes cuando están fuera de casa.

Además, el preamplificador fonográfico conmutable integrado permite que el dispositivo se conecte a sistemas de sonido que no dispongan de una entrada específica para tocadiscos, facilitando su integración en casi cualquier configuración de audio previa.