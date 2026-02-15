Los nuevos relojes de Seiko se sincronizan con satélites para darte la hora más precisa posible y son preciosos

En España son muchos los usuarios que utilizan relojes y pulseras inteligentes, pero también hay muchas personas que no quieren tener otro dispositivo que cargar constantemente.

Además, muchos valoran el diseño y la sencilla funcionalidad de los relojes clásicos, aunque algunos tengan tecnología punta, como es el caso de la nueva propuesta de Seiko.

La firma nipona ha decidido dar un paso más allá al presentar dos ediciones limitadas de su icónica serie Astron, piezas que no solo miden el tiempo con una exactitud asombrosa, sino que también ofrecen un diseño impresionante.

El primer modelo que encabeza esta propuesta es el Seiko Astron 5X83 Edición Limitada 2026 Spiral Galaxy. Este reloj se presenta como una obra de arte visual donde la esfera es la protagonista absoluta.

Gracias a un intrincado patrón en relieve que imita el movimiento de una galaxia de estrellas en pleno remolino, el reloj consigue captar y refractar la luz de una manera dinámica. Dependiendo de la inclinación de la mano, los matices cambian, ofreciendo una profundidad que recuerda a los abismos del espacio profundo.

Seikon Astron Omicrono

La caja y el brazalete han sido fabricados en titanio, un material que destaca por su ligereza y su extrema resistencia a las ralladuras y al paso del tiempo.

El uso de un cristal de zafiro de doble curvatura no solo protege el mecanismo interno, sino que mejora la legibilidad al evitar reflejos molestos, permitiendo que el diseño de la esfera brille con total claridad.

Nuevos modelos de Seiko Astron Omicrono

Por otro lado, la marca presenta el Seiko Astron 3X62 Edición Limitada 2026 Spiral Galaxy, que destaca por su caja de formas angulares y geométricas.

Esta esfera incorpora detalles de purpurina que simulan el polvo estelar, creando un contraste visual impactante con el negro profundo del resto del conjunto.

Al igual que su compañero de colección, este modelo utiliza titanio con un revestimiento de alta dureza, asegurando que el acabado oscuro permanezca impecable a pesar del uso diario y el roce constante.

La verdadera magia de estos relojes reside en su capacidad para mantenerse sincronizados con el mundo sin intervención humana constante. Ambos modelos están equipados con sensores avanzados, el 5X83 y el 3X62 respectivamente, que utilizan la energía lumínica para funcionar.

La funcionalidad GPS permite que el reloj se conecte con la red de satélites para ajustar la hora de forma automática, sin importar en qué parte del planeta se encuentre el portador.

Esto resulta especialmente útil para viajeros frecuentes, ya que el ajuste de la zona horaria se realiza con solo pulsar un botón. Además, cuentan con un calendario perpetuo que se mantiene exacto hasta el año 2100.

Estos modelos funcionan exclusivamente de luz solar, y se elimina la necesidad de reemplazar baterías, lo cual supone un avance significativo en términos de comodidad y sostenibilidad.