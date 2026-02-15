Adiós a ir al gimnasio con el nuevo dispositivo deportivo de Xiaomi: funciona con pilas y tiene un diseño nunca visto

Xiaomi es una de las empresas más valoradas en España en parte porque no se limita a ofrecer buenos dispositivos móviles, sino un enorme ecosistema.

Y si en España tenemos acceso a muchos productos, en China el catálogo es tan grande que pocos usuarios pueden llevar el ritmo de las presentaciones.

Hace unos meses se anunció un producto muy particular, la Xiaomi Mijia Abdominal Wheel, un dispositivo de equipamiento deportivo que incluso ha ganado premios de diseño.

Y no hablamos de un premio puntual o de galardones menores. Este aparato ha ganado los premios de China Design Intelligence Award, el Paris Design Award, el UK SHOP! Design Award, el Taiwan Golden Pin Design Award y el prestigioso Red Dot Award de Alemania.

Este dispositivo está diseñado para fortalecer el torso, especialmente en la zona de las abdominales. Su diseño recuerda al manillar de una bicicleta y es que la idea es usarlo de forma parecida, pero tumbado boca arriba.

Xiaomi Mijia Abdominal Wheel Omicrono

La estructura soporta a usuarios que pesen hasta 150 kg y la rueda, similar a la cadena de un tanque, es de goma y evita que haya deslizamientos no buscados.

Dispone de un panel de control en forma de pantalla de cristal líquido que nos informa de diferentes parámetros. Además, incluye un soporte para el móvil para poder visualizarlo mientras hacemos ejercicio.

App de la Xiaomi Mijia Abdominal Wheel Omicrono

Esto tiene más sentido del que parece porque la Xiaomi Mijia Abdominal Wheel es capaz de sincronizarse con el mismo mediante la aplicación de Xiaomi Mijia.

Además, en la aplicación de Mijia podremos acceder a guías profesionales para establecer entrenamientos. Tendremos tres modos: entrenamiento libre, intervalos estructurados y rutinas orientadas a objetivos concretos.

Uso de la Xiaomi Mijia Abdominal Wheel Omicrono

Curiosamente, este dispositivo no usa batería, sino que utiliza dos pilas AA que, según la marca, le dan una autonomía de nada menos que seis meses. Se parece a lo que ofrecen las básculas de la compañía, aunque lo lógico es que este aparato consuma más energía.

El precio de este dispositivo es de unos 249 yuanes, unos 30 euros al cambio, aunque Xiaomi lo tiene en oferta en su web china por 199 yuanes, unos 25 euros al cambio. Eso sí, si queremos comprarlo en España a través de algún distribuidor que lo importe el precio prácticamente se duplica.

En China Xiaomi tiene bastantes accesorios deportivos muy económicos, a los que se suman equipamientos avanzados como bancos de ejercicio o cintas para correr en casa.