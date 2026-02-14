La mini herramienta multiusos 24 en 1 con forma de pulsera para llevar de viaje: abridor de botellas, llave hexagonal y más

Las navajas plegables y las multiherramientas se han convertido en uno de los gadgets imprescindibles para los amantes de la acampada y los viajes a la naturaleza, ya que pueden sacarles de más de un apuro en algunos casos.

En el mercado existen una gran variedad de ellas, cada cual más sorprendente. La última en llegar es TiLink, una mini herramienta multiusos 24 en 1 con forma de pulsera para llevar cómodamente de viaje.

TiLink, diseñada por la compañía Woods Design, funciona tanto como una pulsera elegante fabricada con titanio Gr5, un metal ligero, pero resistente; como un kit de herramientas completo y práctico.

En total, esta mini herramienta incluye 24 utensilios en uno que van desde un abridor de botellas hasta un silbato, una lupa, una brújula, una llave de radios, un encendedor con chispas y una llave hexagonal para apretar tornillos sueltos.

TiLink ofrece igualmente un bolígrafo para tomar notas, un destornillador hexagonal con barra de extensión y portapuntas, tres destornilladores de punta plana, una lima y un medidor de diámetro de alambre. Asimismo, dispone de un par de tubos de tritio que brillan en la oscuridad.

Cada herramienta del TiLink está integrada en uno de los eslabones o sujeta a la pulsera mediante ranuras o orificios con tornillos, por lo que no necesitarás buscar entre tus herramientas para dar con la adecuada. Además, esta pulsera multiherramienta también puede utilizarse como correa del Apple Watch.

Cabe destacar que los eslabones pueden desmontarse simplemente desenroscando los tornillos del conector para ajustar el tamaño a la medida de cada uno, aunque conviene pensar bien cuáles retirar para no prescindir de alguna función esencial.

La multiherramienta TiLink. Kickstarter Omicrono

TiLink se encuentra actualmente en una campaña de financiación colectiva en Kickstarter, donde ya ha superado con éxito su modesta meta de recaudación. Se prevé que el brazalete multiherramienta de titanio tenga un precio final de 259 dólares estadounidenses (unos 240 euros).

Woods Design también ofrece una versión en aluminio, que mantiene la ligereza y durabilidad del diseño original, aunque es algo menos resistente que la versión de titanio. La ventaja es que su precio es más asequible: está disponible por 89 dólares (unos 82 euros).

En definitiva, el TiLink combina funcionalidad, diseño y versatilidad en un solo accesorio, pensado para quienes valoran la practicidad sin renunciar al estilo. Ya sea como herramienta cotidiana o como complemento para el smartwatch, esta pulsera promete convertir cualquier tarea en algo más sencillo y elegante.