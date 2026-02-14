Lo de jugar en una pantalla pequeña llega a otro nivel: este reloj inspirado en Atari tiene juegos clásicos como Pong

En España, los usuarios de relojes y pulseras inteligentes cada vez son más numerosos. Aportan ventajas y no tienen que cargarse, normalmente, a diario. Pero también hay un público que, queriendo llevar un dispositivo tecnológico en la muñeca, no valora el que sea un reloj conectado.

La nueva propuesta de My Play Watch, de la mano de Atari, conjuga la tecnología retro y la cultura de los años ochenta con el control de la salud. Su precio en oferta es de unos 80 euros.

Este reloj rinde homenaje a la legendaria Atari 2600. A diferencia de otros smartwatches que buscan mantener al usuario constantemente conectado a redes sociales o correos electrónicos, el enfoque aquí es la desconexión digital productiva.

El dispositivo se presenta como un reloj no conectado, lo que elimina las interrupciones por notificaciones. Permite controlar ciertos parámetros de salud, y entretenernos con sencillos juegos retro.

La propuesta de MyPlayWatch no solo se limita al entretenimiento. Al integrar sensores de salud, el reloj se convierte en un compañero diario que motiva al usuario a mantenerse activo.

Reloj Atari 2600 El Androide Libre

Diseño inspirado en la consola Atari 2600, utilizando una estética que evoca los acabados en madera y el estilo robusto de finales de los años setenta.

utilizando una estética que evoca los acabados en madera y el estilo robusto de finales de los años setenta. Pantalla optimizada para mostrar gráficos pixelados con una claridad sorprendente.

con una claridad sorprendente. Inclusión de juegos clásicos integrados como Asteroids, Centipede, Pong y Missile Command, adaptados específicamente para el control en formato de muñeca.

como Asteroids, Centipede, Pong y Missile Command, adaptados específicamente para el control en formato de muñeca. Monitor de actividad física que rastrea pasos, calorías y ritmo cardíaco, integrando estos datos en una interfaz con estética retro.

que rastrea pasos, calorías y ritmo cardíaco, integrando estos datos en una interfaz con estética retro. Personalización completa mediante correas intercambiables y esferas de reloj con arte oficial de los títulos más famosos de la época.

Han logrado que el seguimiento del ejercicio se sienta como parte de un videojuego. Por ejemplo, ver cómo se cumplen los objetivos de pasos diarios a través de una interfaz que parece sacada de un cartucho de 1982 añade un componente lúdico que muchos dispositivos modernos han perdido en su búsqueda de la perfección clínica.

Reloj Atari 2600 El Androide Libre

La durabilidad es otro de los pilares de la marca, ofreciendo materiales resistentes que soportan el uso cotidiano sin sacrificar la ligereza necesaria para un reloj cómodo de llevar. Además, incluye dos correas que se pueden cambiar en función de la estética que se busque en cada momento.

Para quienes buscan un regalo original o simplemente desean simplificar su vida digital sin renunciar a la tecnología, estos relojes representan un equilibrio perfecto.