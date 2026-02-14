Hisense presenta en España su nuevo proyector XR10 para montar en casa un potente cine de 300 pulgadas

Barcelona se ha convertido este mes en epicentro del mundo audiovisual con la celebración de Integrated Systems Europe (ISE) 2026 a la que ha asistido EL ESPAÑOL-Omicrono, la feria más importante de este sector que sirve de aperitivo para el Mobile World Congress. En esta edición, Hisense ha presentado su nuevo XR10, su proyector láser RGB más avanzado hasta la fecha

El XR10 Laser Home Cinema es un nuevo modelo orientado a montar un cine en casa, pero con la flexibilidad que da su compacto diseño y la tecnología láser de última generación. Entre sus cualidades destaca la tecnología láser RGB o la refrigeración líquida.

Pensado para adaptarse a todo tipo de espacios, el XR10 permite proyectar imágenes de 65 a 300 pulgadas sin pérdida de uniformidad ni precisión cromática. Su zoom óptico de 0,84x a 2,0x y el desplazamiento de lente horizontal y vertical hacen posible ajustar el cuadro sin mover básicamente el dispositivo, algo muy valorado por los integradores.

Además, Hisense ha incorporado el primer sistema inteligente de detección de pantalla con 4 cámaras y doble sensor TOF, capaz de reconocer los límites y la geometría del entorno en tiempo real. Este sistema corrige proyecciones laterales de hasta ±15° sin pérdida de calidad y optimiza automáticamente la alineación, reduciendo los tiempos de instalación y calibración.

Su motor LPU 3.0 Digital Laser emplea tres fuentes de luz RGB puras, capaces de reproducir el 100% del espacio de color BT.2020, estándar de referencia para el cine de alta gama. Con un brillo de 6.000 lúmenes ANSI, consigue imágenes intensas y consistentes incluso en salas con luz ambiental, según indica la marca.

Hisense HR10 Hisense Omicrono

Hisense ha prestado especial atención al contraste, implementando un sistema IRIS rediseñado que ajusta automáticamente la apertura de la lente y la exposición, garantizando un ratio de hasta 6000:1. Este control dinámico permite equilibrar con precisión los blancos más brillantes y las sombras profundas, ofreciendo una riqueza tonal cercana a la que logran los proyectores de gama cinematográfica.

Para mantener la fidelidad de color durante sesiones prolongadas, el XR10 incorpora un sistema de refrigeración líquida por microcanales sellados, que disipa el calor con gran eficiencia y mejora la confiabilidad a largo plazo. El bloque óptico está compuesto por lentes de vidrio de alta transmisión , lo que asegura una estabilidad térmica y una nitidez constante con el paso del tiempo.

El resultado es una proyección con una tasa de supresión de moteado de tan solo el 6 %, muy por debajo de los medios en proyectores láser convencionales.