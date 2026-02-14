El altavoz portátil de lujo que se puede llevar como un bolso: es potente, tiene hasta 10 horas de autonomía y cuesta 2.400 euros

Los altavoces portátiles son uno de los dispositivos más populares en España para escuchar música y montar una fiesta en cualquier parte. En un mercado con mucha competencia, en el que hay modelos baratos de Ikea o potentes de Xiaomi, llega ahora un nuevo altavoz que se puede llevar como un bolso.

Fendi, una conocida marca de moda, se ha aliado con Devialet, empresa francesa de audio e ingeniería acústica, para lanzar un altavoz portátil, denominado 'Fendi x Devialet Mania Negro y Gris', que fusiona lujo y la alta tecnología, y que está pensado para ir a la moda.

El Fendi x Devialet Mania Negro y Gris, que tiene un precio de 2.400 euros, es una nueva versión del altavoz Devialet Mania —diseñado por los ingenieros de Devialet y lanzado con éxito en 2022— que viene adornado con los códigos de Fendi en una variante de negro y gris.

Una de las principales características de este altavoz es que viene con el icónico monograma FF de dos tonos, que envuelve de forma elegante el tejido acústico, que está realzado por un asa de color antracita y un anillo metálico negro con detalles cromados.

Otro detalle a destacar es que el logo de Fendi adorna el centro del woofer. Diseñado para hacerse eco del espíritu moderno e innovador de las colecciones de la firma de moda, según explican en un comunicado, el altavoz "se erige como un icono urbano del diseño de sonido".

El altavoz portátil FENDI x DEVIALET Mania. Fendi Omicrono

Además de un diseño lujoso y elegante, el altavoz portátil también dispone de una interesante ficha técnica. Por ejemplo, ofrece sonido de alta fidelidad de 360 grados gracias a "una arquitectura única y a la tecnología de mapeo acústico patentada".

Una tecnología que se adapta perfectamente al escenario sonoro y al entorno para una "restitución perfecta en cualquier circunstancia". El altavoz, pensado igualmente como un artículo de coleccionista, ofrece una frecuencia ultra ancha de 30 Hz a 20 kHz, entregando graves profundos y físicos y agudos cristalinos.

El Fendi x Devialet Mania Negro y Gris está equipado igualmente con tecnología de Calibración Estéreo Activa (ASC). Esta consigue que el altavoz utilice cuatro micrófonos e inteligencia integrada (IA) para mapear su entorno en tiempo real.

La empresa de moda señala que la ingeniería del altavoz permite que la salida de sonido se adapte instantáneamente a su ambiente para una inmersión óptima. Entre otros detalles, el dispositivo viene con un asa ergonómica, resistencia a salpicaduras (clasificación IPX4), hasta 10 horas de reproducción inalámbrica y una estación de carga a juego.