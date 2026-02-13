El iPhone 17e podría ser más revolucionario de lo que pensábamos: un filtrador revela detalles de su nuevo aspecto

Quedan días, si no semanas, para que se lance el iPhone 17e. Este será el teléfono más económico de toda la línea si Apple decide descontinuar un iPhone 16e que sigue vigente hoy. Un filtrador ha dado un primer vistazo previo.

Jon Prosser, leaker conocido por su historial tanto de aciertos como de fallos en sus previsiones, ha publicado un vídeo con renders cinemáticos detallados del iPhone 17e, pero con un aspecto muy distinto al rumoreado.

Mientras que filtradores de la talla de Digital Chat Station hablaban de pocos cambios estéticos, Prosser da el volantazo y asegura que el iPhone 17e tendrá Dynamic Island, MagSafe y una pantalla idéntica a la de los iPhone 15.

Así sería el posible iPhone 17e

Primero, algo de contexto. Que el iPhone 17e va a salir en algún momento entre febrero y marzo ya se sabe, pero ha habido una auténtica guerra de rumores sobre el diseño final y la intención de Apple para con este dispositivo.

Por un lado están los rumores conservadores. Los que vaticinan que el iPhone 17e será continuista, con pocas mejoras tanto estéticas como funcionales y con un precio mantenido. Una segunda generación escasa, vaya.

Vídeo del 17e de Jon Prosser.

Por el otro se sitúan los rumores ambiciosos. Dynamic Island, imanes MagSafe y un chasis prácticamente calcado al del iPhone 15 como puntos de venta principales, con una cámara eso sí pero con el procesador A19 de los iPhone 17.

Prosser va en esta línea. En su vídeo, repleto de renders cinemáticos de alta resolución, el experto dibuja un iPhone 17e sin notch y con una pantalla OLED casi idéntica al de los iPhone 15, aunque con 60 Hz.

El resto de especificaciones se mantienen en la línea de lo que se ha hablado estos últimos días. Módem C1X de los iPhone 17 e iPhone Air, USB-C, compatibilidad con Apple Intelligence y una única cámara de 48 megapíxeles.

Todo el chasis seguirá exactamente la misma línea que la que ha marcado a los iPhone desde los iPhone 12. Cantos planos y una trasera de vidrio, junto a unos más que presumibles 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Render cinemático de Prosser. Asher Dipprey Jon Prosser

Si Prosser está en lo cierto, el notch morirá definitivamente, tras su paso por el iPhone 16e. La Dynamic Island que se estrenó en los iPhone 14 Pro, y sobre todo con todas sus funciones, incluyendo Face ID.

Un detalle interesante sobre el vídeo de Prosser es que detalla los colores del iPhone 17e. Negro, blanco —iguales a los de la pasada generación— pero añadiendo un violeta pálido, casi extraído del violeta de los iPhone 14.

El precio, también según Prosser, se mantendrá pese a la crisis de memoria. 599 dólares en Estados Unidos, el equivalente en España a 709 euros. Si Apple no descataloga el iPhone 16e, entonces seguramente pase a costar menos.

Las mejoras se centrarán en las mejoras de optimización fotográfica fruto del A19 de los iPhone 17 y la presencia del sensor cuadrado en la cámara frontal, con soporte para Center Stage. De nuevo, la gran novedad de la actual generación de iPhone.

Render de Prosser. Asher Dipprey Jon Prosser

Por lo demás, mismas especificaciones que los rumores. Pantalla de 6,1 pulgadas sin ProMotion, batería de 4.000 mAh, MagSafe con Qi2 y una autonomía prácticamente de un día entero, 24 horas de reproducción de contenido.

El propio Prosser admite que estos rumores podrían no ser del todo ciertos, en cuyo caso podríamos ver la otra cara de la moneda; un iPhone 17e mucho más continuista y que no obtenga tantas mejoras.