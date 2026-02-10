El iPhone 16e, a precio mínimo en MediaMarkt: la oferta que liquida los teléfonos baratos de Apple antes del 17e

Estamos a las puertas de que llegue por fin el iPhone 17e, el sucesor del iPhone 16e lanzado en 2025 y que está llamado a ser el teléfono más barato de todo el catálogo de Apple. Ahora, su predecesor está beatísimo en MediaMarkt.

Casi en el tiempo de descuento, el iPhone 16e ha sufrido una rebaja bastante importante que lo posiciona en su precio mínimo hasta la fecha. 579 euros en la tienda de e-commerce para su versión más básica de 128 GB.

Incluso teniendo en cuenta que estamos a pocas semanas de ver el iPhone 17e, este iPhone 16e sigue siendo muy recomendable, especialmente teniendo en cuenta que las novedades no parecen ser demasiadas.

El iPhone 16e rebajado en MediaMarkt

Normalmente el iPhone 16e se puede encontrar en la web de Apple por 709 euros, por lo que hablamos de una rebaja de casi un 20%. Por menos de 600 euros tenemos un iPhone que poco tiene que envidiar a modelos más caros.

Y es que el iPhone 16e es un dispositivo potentísimo. Incorpora el chip A18 de los iPhone 16 así como un sensor principal de 48 Mpx. Ambos componentes que montan los iPhone 16 estándar, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Inteligencia Visual de Apple Intelligence Chema Flores Omicrono

No falta un conveniente USB-C, carga inalámbrica y lo más importante, una genial pantalla OLED de 6,1 pulgadas Super Retina XDR. A 60 Hz, eso sí, pero con la calidad y el buen hacer de Apple en materia de paneles.

Algunas de las claves de este teléfono giran en torno a su durabilidad y a su autonomía, esta última potenciada gracias a los chips C1 de Apple que aumentan la eficiencia energética.

No es para menos. Apple habla de 26 horas de reproducción de vídeo, 12 horas más que el iPhone SE y 6 más de lo que ofrecía el iPhone 11. Y sí, soporta conectividad 5G de última generación.

No podemos no destacar el chasis con Ceramic Shield que protege al iPhone 16e y que se compenetra con unas agradecidas certificaciones contra las salpicaduras, el polvo y el agua IP68.

Por último y no menos importante, tenemos con este iPhone 16e compatibilidad total con Apple Intelligence, la suite de funciones de inteligencia artificial disponible en los teléfonos de Apple desde los iPhone 15 Pro.

Las únicas diferencias que se esperan en el iPhone 17e respecto al 16e pasan por la inclusión de imanes MagSafe y los módem C1X de los iPhone 17. Esto, unido a que mantendrá su precio de 709 euros, hacen que la compra del 16e por 579 sea increíblemente recomendable.