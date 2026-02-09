Jony Ive, diseñador del iPhone, se alía con Ferrari para crear el interior del Luce, primer coche eléctrico de la compañía

Hace siete años el creador de algunos de los diseños más importantes de Apple, Jony Ive, dejaba la empresa para fundar su propia compañía, Love From.

Esta empresa, cofundada con el también extrabajador de Apple Marc Newson, un amigo y colaborador del diseñador británico, ha estado trabajando con algunas de las marcas más importantes del mundo, incluyendo a la propia Apple.

Una de las firmas más llamativas en su cartera de clientes era Ferrari, la legendaria marca de automóviles de lujo.

El primer eléctrico de Ferrari

El fichaje del diseñador por parte de Ferrari tenía un motivo muy concreto: diseñar el interior de su primer coche eléctrico, el Ferrari Luce. Sí, hasta la mítica marca europea ha acabado apostando por esta tecnología.

De hecho, se nota que este modelo será, además, el intento de la marca por acercarse a un nuevo público, que valora mucho la tecnología. De ahí que se vea, por ejemplo, la compatibilidad del sistema con Apple CarPlay.

Apple CarPlay en la consola central del Ferrari Luce Omicrono

Ahora la empresa de Jony Ive ha mostrado su primer diseño para la compañía italiana, el interior de este nuevo modelo. No es casualidad que los italianos hayan apostado por el diseñador que más ha impactado en la vida de los jóvenes en los últimos 20 años.

Se trata de una reinvención del interior de este tipo de vehículos, que se estrenará en el Ferrari Luce. Destaca la compatibilidad de las actuales pantallas digitales con todo tipo de botones físicos y palancas que evocan a una época previa a los smartphones.

Parece obvio que Ferrari quiere dar un salto adelante, hacia el futuro, pero sin perder de vista de dónde viene, y qué es lo que le ha llevado hasta ahí.

El lenguaje de diseño interior es muy reconocible, pero a la vez bastante singular. No sabemos si esto será también así en el exterior, porque aún no se ha mostrado.

Los elementos clave

El sistema interior se construye mediante cuatro elementos principales. Está el volante, un sistema de botones físicos que se añade al mismo y una pantalla trasera que solo sirve como visor.

A estos tres elementos se le suman una segunda pantalla que es además un elemento de introducción de datos, para lo cual se ha usado la tecnología táctil.

Panel de control del Ferrari Luce Omicrono

Junto a esos elementos hay dos más. Uno es la consola central, donde está el cambio de marchas y donde se coloca la llave, de la que hablaremos luego. Además, incluye un compartimento para guardar objetos.

El otro es una zona de control en la parte superior, junto al espejo interior, que incluye el Launch pad, un elemento que recuerda más a las naves espaciales que a los coches.

Interior del Ferrari Luce Omicrono

Pero este no es un interior que apueste por lo moderno sin motivo. El diseño es espectacularmente minimalista, como cabría esperar de Ive y su equipo, pero hay trazas de elementos clásicos y funcionales.

Ferrari ha dado muchos detalles de este interior en su propia página web, donde remarcan que hay multitud de botones de alta precisión, palancas y sistemas analógicos que buscan causar una sensación de conducción concreta.

Elementos del diseño Omicrono

De hecho, llama la atención que, pese a que la pantalla central es grande, no prescinde de elementos mecánicos para controlar el climatizador, por ejemplo, e incluso tiene un reloj analógico en una esquina.

Pero ese reloj es otra pantalla, una que cambia para adaptarse a lo que necesita el conductor, pese a lo cual tiene botones físicos en la parte superior derecha para cambiar entre las diferentes interfaces.

After many years of development, I’m excited to share the interior of the first electric Ferrari designed by LoveFrom. Tactile controls and digital interactions blend into one cohesive interface, shaped through deep collaboration across engineering, interaction, graphics,… pic.twitter.com/0Z5ePjHLm7 — Mike Matas (@mike_matas) February 9, 2026

Mención especial hay que hacer a la llave, en forma de prisma minimalista con el logotipo del caballo negro sobre fondo amarillo.

Dispone de tres botones para abrir el coche o el maletero y, además, sirve como pieza necesaria para arrancar el coche, introduciéndose en la consola central.

Llave del Ferrai Luce Omicrono

Actualmente Jony Ive se encuentra trabajando junto a OpenAI en uno de sus primeros dispositivos de hardware, aunque por el momento no hay fechas para un anuncio oficial.