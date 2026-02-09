El iPhone 17e está a punto de ser una realidad: imanes MagSafe y chip A19 manteniendo el mismo precio

El iPhone 17e se postula como el siguiente gran lanzamiento de Apple para lo que llevamos de 2026. El teléfono barato de Apple llegará sin grandes cambios, aunque con una agradecida conexión MagSafe incorporada.

Ahora, Mark Gurman de Bloomberg ha confirmado que estamos a las puertas de que estos iPhone 17e se lancen junto a los nuevos iPad base, con chips A18. Se habla de que marzo será el mes elegido para el lanzamiento.

En este anuncio, Gurman aclara que las dos grandes novedades de los iPhone 17e serán los imanes MagSafe para accesorios imantados y el procesador A19, el mismo que el de los iPhone 17 estándar.

El iPhone 17e llegará en pocas semanas

El periodista explica que este teléfono, que se "lanzará pronto", incorporará la conectividad MagSafe junto a los chips inalámbricos de Apple como los C1X estrenados en los iPhone 17.

Se mantendrá el mismo precio, en Estados Unidos de 599 dólares y en España, de 709 euros. La idea sería promocionar este producto con el mantra de ofrecer más por el mismo dinero.

iPhone 16e con conexión USB-C. Apple Omicrono

La clave de dicha estrategia, dice Gurman, es centrarse sobre todo en usuarios con un presupuesto más reducido, empresas y entornos educativos. El iPad de nueva generación incorporará el A18, por ejemplo.

Todos estos lanzamientos, junto al que ya se rumorea sobre un MacBook de bajo coste con chip de iPhone, revela la agresiva estrategia de Apple por apelar hacia este consumidor con economía de bajo o medio nivel.

Así, Gurman confirma casi de forma clara el mayor cambio al que se enfrentará este iPhone 17e: el MagSafe. Los rumores han ido tanteando con la idea de presentar la Dynamic Island como novedad principal junto a estos imanes.

No obstante, Gurman es un reputado periodista con una trayectoria abultada como filtrador. Por ende, es bastante dudoso que lleguemos a ver de alguna forma la presencia de esta Dynamic Island en los iPhone 17e.

Izqu.: chip C1. Der.: iPhone 16e. Manuel Fernández Omicrono

Por el resto, el teléfono será prácticamente igual. Mismo chasis, mismo sensor de 48 mpx único, mismo notch en la parte frontal con el mismo panel visto en los iPhone 13 y 14, con tecnología OLED y a 60 Hz.

Existe la posibilidad de que Apple sorprenda e incorpore esta Dynamic Island, en cuyo caso hablaríamos de un panel prácticamente idéntico al de los iPhone 15 o 16, matando definitivamente al notch.

Por supuesto, el iPhone 17e también disfrutará del resto de novedades vistas en la pasada generación a nivel de software. iOS 26, USB-C y compatibilidad total con Apple Intelligence. Todo ello, como dice Gurman, en marzo.

Tanto los iPhone 16e como los iPhone 17e son los teléfonos más económicos para acceder a esta suite de funciones de inteligencia artificial. La duda, eso sí, está en qué pasará con los iPhone 16e.

iPhone 16e.

Históricamente, los iPhone SE han estado separados por varios años entre sus generaciones. Los iPhone 16e rompieron con esta tendencia, y ahora tenemos ciclos de actualizaciones anuales, ligados a los de los iPhone presentados en septiembre.

Está por ver si con el lanzamiento de los iPhone 17e, Apple descontinuará los iPhone 16e o si por el contrario, los rebajará de precio junto a los iPhone 16 estándar. Si acaban descontinuados, será con los iPhone 18, presumiblemente.