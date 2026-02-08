Así es el telescopio más premium que podrás tener en casa: monta 17 lentes Canon y cuesta casi 100.000 euros

La afición por la astronomía se extiende entre los ciudadanos de España y con este panorama, el mercado responde con telescopios inteligentes y accesorios especiales para conseguir explorar el firmamento nocturno.

No obstante, hablamos usualmente de modelos de unas pocas decenas de euros o incluso unos pocos miles. El HYPERIA, de la firma Vaonis, establece un nuevo listón con un brutal precio de 89.000 euros de base.

La propia empresa lo llama "un observatorio profesional" que nació como un proyecto científico y que ahora se materializa en el pináculo de la observación nocturna, haciendo uso tanto de ópticas como de sensores Canon.

Un telescopio de casi 100.000 euros

El HYPERIA tiene sus orígenes en un "importante proyecto científico", consistente en dotar al Palacio de la Découverte de París de un observatorio astronómico digital de última generación.

Este detalle es importante ya que Vaonis relata que gracias a esta idea, el telescopio puede funcionar en un gran abanico de escenarios incluyendo observatorios, azoteas, centros científicos o museos.

Telescopio Hyperia.

Esto permite al operario transmitir observaciones en tiempo real, directamente a aulas, teatros y planetarios. Lo consigue gracias a una estrategia clara de Vaonis con Canon, el famosísimo fabricante fotográfico japonés.

Y no es para menos. El HYPERIA monta las tecnologías ópticas que Canon ha estado tratando durante años, aprovechándose de una apertura de 150 mm con una relación focal de f/4.

De esta forma, Vaonis promete la capacidad de recoger "fotones débiles con una eficiencia notable", con el objetivo de capturar toda la luz posible sin pérdida. Las especificaciones son, cuanto menos, impresionantes.

Hablamos de 17 lentes que conforman el sistema óptico del HYPERIA, desarrolladas y confeccionadas por Canon para corregir la curvatura del campo antes de la formación de la imagen.

Teelscopio Hyperia. Vaonis Omicrono

También sirve para corregir aspectos como la aberración cromática de los bordes y la distorsión. Dicho sistema se ve aderezado por recubrimientos especializados y un control interno de la luz que elimina los reflejos dispersos y el deslumbramiento.

Vaonis asegura que cada una de las lentes del conjunto cuenta con el recubrimiento Air Sphere de Canon, que se encargan de minimizar los reflejos internos a nivel microscópico, maximizando la transmisión de luz y el contraste.

Todo este conjunto está potenciado por un sensor de formato completo de 45 megapíxeles totalmente retroiluminado que da lugar a una distancia focal de 1.050 milímetros en un cuerpo recio de 75 kilos de peso.

El apartado focal no es el único gran beneficiado de este nivel de ingeniería. El telescopio utiliza un sistema de seguimiento de accionamiento directo ultrapreciso para la observación continuada de cuerpos celestes.

Imagen tomada por el telescopio. Vaonis Omicrono

El sistema se encarga de fijar los objetivos que observa con la focal directamente en el centro del sensor, mientras se compensa la rotación de la Tierra contragirando el sensor mientras el telescopio apunta al cielo.

Con todo este planteamiento, el Hyperia está preparado para hacer observaciones profundas y largas exposiciones, estas últimas de hasta 30 minutos. Por si fuera poco, también se incluyen filtros que capturan diferentes longitudes de onda.

Tal y como explica Stephanie Simpraseuth, directora de marketing de Vaonis al portal New Atlas, la exposición individual incluye la propia luz real del objeto celeste como ruido aleatorio.

"En el proceso de apilamiento, la señal (el cuerpo) se acumula en la imagen y refuerza su luz real, mientras que el ruido, aleatorio y diferente en cada fotograma, se compensa", expuso Simpraseuth.

Grupo focal del telescopio. Vaonis Omicrono

La gran clave de este proceso de apilamiento está en que permite "eliminar las estelas de satélites y aeronaves que puedan aparecer en exposiciones individuales", en un proceso totalmente automático, apostilló la directora.

Por supuesto, pese a que el HYPERIA puede orientarse de forma automática en el cielo nocturno con tan solo seleccionar un objetivo en un mapa o usando coordenadas, el sistema se puede ajustar manualmente.

En caso de optar por el control automático, ya sea seleccionando el cuerpo desde un catálogo de cuerpos concretos o usando coordenadas, el Hyperia realiza una operación llamada astrometría.

Según Simpraseuth, esta metodología "mide la posición precisa de las estrellas para verificar su precisión". Lógicamente, el telescopio está específicamente diseñado para soportar las inclemencias del tiempo.

La etiqueta de precio del HYPERIA lo sitúa directamente en el centro del mercado profesional, aunque Vaonis también admite pedidos para particulares que se puedan permitir su abultado precio.