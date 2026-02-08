Una moto acuática que 'vuela' sobre el agua: lo consigue gracias a un diseño de hidroala ingenioso y eficiente

Los deportes náuticos, así como el ocio en alta mar, son una rara avis en España. Sin embargo, los avances tecnológicos son cada vez mayores en este sector que aumenta a pasos agigantados.

Una nueva moto acuática —si es que se puede llamar así— pretende revolucionar este concepto con un diseño de hidroplano eléctrico para ayudarla a deslizarse por encima del agua de forma más eficiente.

Es básicamente una moto acuática eléctrica con un hidroala incorporada que ayuda a que el dispositivo 'vuele' sobre el agua en vez de rozarla, para que no tenga que atravesarla sino sobrevolarla.

Una moto eléctrica con hidroala

Se trata de la NAVI de Awake Boards, un vehículo eléctrico de gran tamaño que podríamos decir, consta de dos partes; una parte superior en forma de moto acuática y la hidroala inferior.

La moto NAVI dispone un funcionamiento conocido pero audaz; a medida que la moto va consiguiendo más y más velocidad, la hidroala inferior comienza a funcionar.

NAVI de Awake Boards. Awake Boards Omicrono

Debido a que el agua va fluyendo por el hidroala en movimiento, el cuerpo de la moto va elevándose y reduciendo su resistencia. Así, el vehículo casi flota sobre ella, sin llegar a tocarla casi nunca.

La idea es acabar con algunas de las mayores inconveniencias de correr en una moto de agua, como las salpicaduras, el choque contra la marea o directamente el ruido del movimiento sobre el agua.

La NAVI pretende solucionarlos evitando las salpicaduras y elevando la moto lo suficiente para suavizar enormemente el movimiento y, sobre todo, disminuir drásticamente las salpicaduras.

A esto le sumamos un sistema de propulsión eléctrica, con un torque instantáneo que además de eliminar las vibraciones y las turbulencias, elimina casi por completo el ruido.

NAVI de Awake Boards. Awake Boards Omicrono

Para propulsarse, se sirve de dos motores eléctricos silenciosos que permiten esta aceleración instantánea, pero casi sin ruido y sobre todo sin emisiones. Manteniendo, eso sí, la postura sentada sobre la moto.

El casco del vehículo está hecho en fibra de carbono y monta un mástil flexible retráctil que ayuda a que sea más fácil de transportar y manejar en aguas de escasa profundidad.

Dispone de una capacidad de carga de 250 kilos, una autonomía de hasta 3 horas con dos baterías XR4 y permite equipar flotadores inflables desmontables sobre los que pueden ir otras dos personas adicionales.

Por último pero no menos importante, Awake Boards ha incluido mejoras de calidad de vida que van desde pantalla protegida contra el agua hasta un interruptor de emergencia, así como el clásico acelerador de moto eléctrica.

Sin embargo, no es ni mucho menos un dispositivo barato. En Europa, la compañía comercializa esta moto a un precio no desdeñable de 39.990 euros. Se espera que se ponga a la venta en agosto del 2026.