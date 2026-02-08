Álvaro Martínez (Roborock): "Los robots humanoides tienen importantes limitaciones; no son lo más eficiente para casa"

Roborock ha comenzado el año por todo lo alto. La compañía se ha convertido por méritos propios en una de las referencias absolutas de limpieza autónoma en el hogar y el comienzo del 2026 lo ha refrendado.

Por un lado con el lanzamiento de una oleada de novedades en el CES de Las Vegas que irán llegando poco a poco a los hogares españoles. Por otro, ha sellado un acuerdo de patrocinio con el Real Madrid con el que "busca compartir valores fundamentales".

Entre los dispositivos destacados en la feria de tecnología destacó el Saros Rover, un simpático robot aspirador que presume de ser el primero del mundo en combinar patas y ruedas para subir y bajar escaleras con soltura. Un hito para casas de varias alturas.

Para conocer más a fondo la ambición de Roborock y cómo evolucionará la empresa en España —y a nivel mundial— Álvaro Martínez, PR Manager para España y Portugal charla con EL ESPAÑOL - Omicrono sobre las aspiraciones de la empresa, la apuesta tecnológica y el avance de la robotización.

Roborock ha comenzado fuerte el año con un aluvión de novedades en el CES. Lo hace reforzando su posición en el mercado de robots aspiradores, ¿hacia dónde evoluciona la compañía con estos dispositivos?

Nuestro objetivo es seguir liderando el sector de la robótica de limpieza a nivel global. Para ello, apostamos firmemente por la innovación continua, desarrollando soluciones cada vez más avanzadas que respondan a las necesidades reales de los usuarios. La evolución de Roborock pasa por crear dispositivos de limpieza cada vez más autónomos, eficientes e inteligentes, capaces de asumir prácticamente toda la tarea de limpieza sin intervención del usuario.

Queremos que el consumidor tenga que hacer cada vez menos, ganando en comodidad y calidad de vida. La tecnología es uno de los pilares fundamentales de la compañía, junto con la eficiencia y el diseño. Apostamos por integrar la tecnología más puntera del mercado en productos que no solo ofrezcan el máximo rendimiento, sino que también encajen de forma natural en los hogares actuales.

En definitiva, queremos reforzar nuestra posición como marca de referencia y anticiparnos a la evolución del sector.

Roborock Saros Rover. Roborock Omicrono

La estrella ha sido el Roborock Saros Rover, capaz de subir escaleras, ¿cuál ha sido el mayor reto para desarrollar este modelo?



El mayor reto ha sido dar un paso más en nuestro objetivo de reducir al máximo la intervención del usuario. Hasta ahora, las escaleras eran una de las grandes barreras de la robótica doméstica: zonas imposibles de limpiar y que obligaban a mover el robot manualmente entre plantas. Con el Saros Rover hemos conseguido eliminar esa limitación, aunque hay que mencionar que es un prototipo que aún no está disponible en el mercado.

El desafío ha estado en desarrollar un sistema capaz de mover cada rueda-pata de forma independiente, realizar pequeños saltos, giros ágiles y cambios de dirección, manteniendo en todo momento el cuerpo del robot nivelado y estable sobre terrenos complejos.

Por otro lado, el Saros Rover combina algoritmos avanzados de inteligencia artificial con sensores de movimiento y percepción espacial 3D para interpretar el entorno en tiempo real y reaccionar con absoluta precisión.

El resultado es un robot especialmente pensado para hogares de varias plantas, capaz de subir escaleras y limpiar cada peldaño mientras asciende, ampliando las zonas accesibles y ofreciendo por primera vez una limpieza verdaderamente autónoma en todo el hogar.

Con el Saros Rover hemos conseguido eliminar la limitación de las escaleras, ofreciendo por primera vez una limpieza verdaderamente autónoma en todo el hogar.

El año pasado apostaron por un brazo robótico con el Saros Z70, ¿cuáles son los puntos de innovación que podemos esperar de estos dispositivos?

La principal innovación de este año es, sin duda, el Saros Rover y su capacidad para subir escaleras, un avance inédito hasta ahora en el sector de la robótica de limpieza y un nuevo paso hacia la autonomía total del hogar. Más allá de este hito, en 2026 hemos reforzado nuestro porfolio con una amplia gama de productos que reflejan nuestra apuesta constante por la innovación.

Entre ellos destacan los nuevos Roborock Saros 20, F25 ACE Pro y Qrevo Curv 2 Flow. Encabezando la gama, el Saros 20 representa la evolución de nuestra serie insignia Saros, presentada en 2025. El Saros 20 incorpora mejoras significativas en inteligencia artificial gracias al sistema autónomo StarSight 2.0, además de ser capaz de superar umbrales dobles de hasta 4,5cm + 4,3cm.

Finalmente, el Roborock Qrevo Curv 2 Flow marca otro punto de inflexión al convertirse en el primer robot aspirador de la marca equipado con mopa de rodillo, reforzando nuestro liderazgo en fregado y ampliando las opciones para distintos tipos de hogares. En conjunto, todos estos avances muestran más autonomía, más inteligencia y una experiencia de limpieza cada vez más completa y sin intervención del usuario.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

¿Podemos esperar un brazo más potente para mover más objetos y una mejor inteligencia artificial para ser más útiles en casa?

A corto plazo nuestro foco no está en desarrollar un brazo más potente para mover objetos de mayor tamaño, sino en seguir perfeccionando la utilidad real y la fiabilidad de la tecnología existente. El objetivo es que cada función aporte valor práctico al usuario en el día a día, antes que aumentar simplemente la fuerza o capacidad mecánica.

Donde sí pueden esperarse avances claros es en inteligencia artificial, percepción del entorno y autonomía operativa. Estamos trabajando de forma continua en sistemas de visión, toma de decisiones y aprendizaje contextual para que los dispositivos sean cada vez más capaces de interpretar el hogar, adaptarse a diferentes situaciones y actuar con mayor precisión y menos intervención del usuario.

Nuestra hoja de ruta de innovación prioriza autonomía, inteligencia y experiencia de uso. Eso significa que seguiremos evolucionando tanto el hardware como el software para responder a las exigencias reales de los usuarios y abrir nuevas posibilidades en la robótica doméstica.

Nuestra hoja de ruta de innovación prioriza autonomía, inteligencia y experiencia de uso.

Estamos en un momento en el que los robots humanoides están despuntando y el hogar parece un campo de desarrollo. ¿Cómo ve Roborock esta oportunidad teniendo en cuenta que sus robots de limpieza ya están en cientos de miles de hogares?

En Roborock partimos siempre de una premisa clara que es escuchar al consumidor y entender qué necesita realmente en su día a día. Es cierto que como hemos visto en el CES este año, los robots humanoides están avanzando rápidamente y tienen el potencial de asumir tareas domésticas, pero todavía es necesario analizar para qué funciones están realmente preparados.

Desde nuestro punto de vista, el formato humanoide presenta hoy importantes limitaciones. Requiere un elevado consumo energético simplemente para mantenerse en pie y, además, replicar la destreza humana en algunas tareas sigue siendo un desafío. Todo ello hace que, en muchos casos, no sea la solución más eficiente para el hogar. Al final, no se trata de imitar la forma humana, sino de resolver problemas de la manera más eficaz posible.

Los robots aspiradores son un buen ejemplo de ello ya que sin necesidad de tener forma humana, ya facilitan tareas como aspirar y fregar, ocupando menos espacio, integrándose mejor en el hogar y ofreciendo una experiencia mucho más práctica que la de un robot humanoide de gran tamaño. Por eso, en Roborock seguimos centrados en perfeccionar nuestros productos, haciéndolos cada vez más precisos, autónomos e inteligentes, capaces de ofrecer resultados iguales o incluso superiores a los de una limpieza manual.

Combo 4 en 1 de Roborock presentado en IFA 2025 Manuel Ramírez Omicrono

Más allá de robots aspiradores, han hecho hincapié en las soluciones de aspirado y para fregar, ¿qué tal evolucionan esas categorías en España?

Es cierto que en los últimos años hemos visto una evolución muy significativa de los robots aspiradores. Han pasado de ser dispositivos con resultados limitados, que en ocasiones generaban más trabajo del que ahorraban y estaban reservados a un público muy concreto, a convertirse en productos prácticamente imprescindibles en muchos hogares, especialmente con las últimas generaciones.

En España, esta evolución se ha traducido en una creciente demanda de soluciones cada vez más autónomas. En Roborock hemos introducido modelos que no solo aspiran, sino que friegan de forma avanzada, con mopas giratorias y rodillos húmedos con autolimpieza, como los que incorporan las gamas Saros y Qrevo, capaces de eliminar manchas difíciles.

Otro elemento clave en esta categoría es la base multifunción, que ya no solo carga el robot, sino que vacía automáticamente el polvo, gestiona el agua limpia y sucia, lava las mopas y las seca. Esto responde directamente a la demanda del consumidor español, que busca maximizar su tiempo libre y reducir al mínimo el mantenimiento del dispositivo.

Además, esta apuesta por soluciones integrales se está extendiendo también a otras categorías. En España estamos impulsando con fuerza nuestras aspiradoras de mano en seco y húmedo, como la nueva serie F25, que trasladan esta misma filosofía de eficiencia, potencia y comodidad.

La demanda del consumidor español, que busca maximizar su tiempo libre y reducir al mínimo el mantenimiento del dispositivo.

¿Podemos esperar nuevas categorías de producto presentes en China pero que aquí aún no están? (como electrodomésticos)

A corto plazo no está previsto el lanzamiento en nuestro mercado de nuevas categorías de producto que actualmente solo están disponibles en China u otras regiones, como las lavadoras inteligentes o los robots cortacésped. No obstante, no se trata de una puerta cerrada: son líneas que seguimos muy de cerca y que forman parte de nuestra visión de ecosistema doméstico conectado a medio plazo.

El despliegue internacional de este tipo de dispositivos depende de varios factores, como la madurez tecnológica, la adaptación a normativas locales, las particularidades de los hogares y jardines en cada país, y la demanda real del consumidor. Antes de introducir una nueva categoría, priorizamos asegurar que la experiencia de uso, el soporte y la integración con el resto del ecosistema cumplan nuestros estándares de calidad.

A medio plazo, sí es razonable esperar una expansión progresiva hacia nuevas áreas del hogar, incluyendo soluciones como lavadoras inteligentes y robots cortacésped, hoy presentes solo en regiones concretas. Nuestra estrategia es ampliar el porfolio de forma selectiva y sostenible, llevando primero la innovación donde pueda aportar más valor práctico al usuario. En resumen, no es inminente, pero sí está dentro del horizonte de evolución de la marca.

Roborock F25 Ultra. Roborock Omicrono

Recientemente quebró iRobot, el 'inventor' del concepto de robot aspiradores, ¿debe evolucionar el sector, cómo cree que sucederá?

La situación de iRobot muestra que estamos ante un sector en continua evolución y muy competitivo, en el que es imprescindible seguir innovando constantemente. La realidad del hogar ha cambiado mucho desde la llegada de los primeros robots aspiradores. Han cambiado los hábitos de vida, el tiempo que pasamos en casa, las dinámicas familiares y, sobre todo, las expectativas del consumidor, que hoy demanda soluciones mucho más completas y autónomas.

La evolución del sector pasa por desarrollar robots que sean prácticamente invisibles para el usuario. Es decir, dispositivos totalmente autónomos, de los que no haya que preocuparse ni estar pendiente.

Ya hemos conseguido dar grandes pasos en esa dirección con funciones como el reconocimiento de objetos, la evitación de obstáculos, los sensores para evitar choques con muebles y paredes o innovaciones como el Saros Rover, capaz de subir escaleras, o el Saros Z70, que puede recoger objetos del suelo.

Aquí también vemos que la inteligencia artificial va a ser un factor clave en esta evolución. El reto de la industria es seguir integrando innovaciones que acerquen cada vez más al robot de limpieza perfecto, capaz de adaptarse por completo a la vida del consumidor actual.

La situación de iRobot muestra que estamos ante un sector en continua evolución y muy competitivo, en el que es imprescindible seguir innovando constantemente.

Han firmado recientemente un acuerdo con el Real Madrid, ¿cuáles son las claves del mismo y qué buscan con ella?

Tanto el Real Madrid como Roborock compartimos los mismos valores y la misma forma de entender el liderazgo. Esto es, exigencia, innovación constante y la ambición de estar siempre en lo más alto.

Por eso, para nosotros tenía todo el sentido asociarnos con un club como el Real Madrid, que es un referente mundial en el ámbito deportivo. Se trata de una alianza global, tanto con el equipo masculino como con el femenino, que nos permitirá una visibilidad enorme.

Pero no se trata solo de que aparezca el logo; queremos contar historias, acercar nuestra tecnología a los aficionados y explicar cómo la innovación que aplicamos en el hogar tiene mucho que ver con la búsqueda del rendimiento y la excelencia que se ve en el campo.

Qué previsiones tienen del mercado español este año.



Nuestras previsiones para el mercado español son muy positivas. Queremos seguir consolidándonos como la marca número uno a nivel mundial en robótica de limpieza, liderando tanto en valor como en unidades de ventas, tal y como venimos haciendo desde 2023.

En España, además, esperamos una gran acogida de las nuevas gamas de productos que lanzamos este año, como Roborock Saros 20, Qrevo Curv 2 Flow y F25 Ace Pro, que refuerzan nuestra propuesta de innovación, autonomía y soluciones cada vez más completas para el hogar.