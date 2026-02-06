El iPhone 17e se filtra semanas antes de su presentación: posible fecha de lanzamiento del teléfono barato de Apple

Chollo en las Semanas Black de MediaMarkt: estrena este iPhone 16e por menos de 600€ (sin trucos)

Aún quedan muchos meses para que veamos los iPhone 18 ser una realidad y para abrirnos la boca, Apple ya prepara su iPhone 17e, la renovación de su modelo más barato y que podríamos ver este mismo mes de febrero.

El portal Macworld, citando fuentes anónimas, relata que los de Cupertino estarían planeando lanzar el iPhone 17e a mediados de febrero, con un día como fecha aproximada para ello: el 19 de febrero.

El motivo para pensar esto no es otro que el lanzamiento del iPhone 16e en febrero del 2025, el cual mató definitivamente la gama iPhone SE de hace unos años. La idea sería equiparar este mismo lanzamiento al 2026.

El iPhone 17e podría ver la luz este mes

Si bien el medio no detalla la naturaleza de su fuente, hace referencia a las informaciones que circulan entre los fabricantes de fundas y accesorios, que ya filtraron con total exactitud los pasados iPhone 17.

La información se basa más en rumores que en una confirmación relacionada con Apple, por lo que es probable que no veamos el iPhone 17e en esa fecha concreta, sino en otros días de este mismo mes de febrero.

Lo que sí relatan estas fuentes es que el iPhone 17e incorporará los imanes MagSafe con carga Qi de hasta 25 W. Recordemos que el 16e no incluía esta capacidad magnética, presente en el resto de los iPhone desde el iPhone 12.

El problema es que este será, sobre todo, el mayor cambio realizado sobre el iPhone 17e. El resto del dispositivo será prácticamente idéntico, aunque la firma californiana podría dar una inesperada sorpresa.

iPhone 16e Chema Flores Omicrono

Los rumores relacionados con este dispositivo, el más económico del catálogo de Apple, hablaban de la posible aparición de la Dynamic Island en la pantalla, para sustituir finalmente el notch de los iPhone 13 y 14.

También se ha estado especulando con la idea de que este iPhone 17e incorpore un chip de banda ultraancha U1 o U2, para hacerlo compatible con los AirTag de 2ª generación recientemente lanzados.

Por el resto, sería el mismo teléfono. Mismo chasis, mismo panel OLED a 60 Hz (presumiblemente el mismo que el de los iPhone 15) y el mismo botón de acción, con chips C1X y con un procesador A19, el mismo que el de los iPhone 17.

Se espera que Apple lance finalmente este iPhone 17e en forma de nota de prensa, en algún momento de febrero. Existe la posibilidad de que los de Cupertino se adelanten o que en su defecto, se retrasen.