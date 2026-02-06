Canon celebra el 30 aniversario de sus cámaras PowerShot con una edición especial de su modelo más icónico

Cuando hablamos de Canon, estamos muy acostumbrados a tratar con sus modelos más top: la brutal Canon EOS R1, la Canon EOS R5 Mark III o la Canon EOS R7 son solo algunos ejemplos. Pero no nos podemos olvidar de las compactas.

Canon lo sabe y por ello ha lanzado un modelo especial de la Canon PowerShot G7 X Mark III, uno de sus dispositivos más codiciados, en una nueva variante que conmemora el 30º aniversario de sus PowerShot.

Junto a esta cámara, la firma japonesa ha dado a conocer sus nuevas lentes RF, incluyendo el angular extremo RF 7-14 MM f/2.8-3.5L FISHEYE STM que se postula como el primer zoom ojo de pez de 190 grados.

Llega la PowerShot G7 X Mark III 30º aniversario

Las Canon PowerShot cumplen 30 años. Comenzaron su andadura un mes de julio de 1996, y se han transformado en una gama vital para una Canon que está viendo el resurgir de las cámaras compactas en pleno 2026.

Las PowerShot V10 o las PowerShot V1 son claros ejemplos de ello, pero sin duda alguna, la Canon PowerShot G7 X Mark III es una de las más importantes. Una cámara algo antigua pero que ha vivido un boom de popularidad.

Es aquí donde entra la G7 X Mark III Edición 30 aniversario, que mantiene algunas de sus características más importantes pero mejora en otras tantas. Por un lado, mantiene su mismo sensor.

Un sensor CMOS apilado de 1 pulgada con 20,1 megapíxeles de resolución junto a un objetivo zoom óptico 4,2X con apertura f/1.8-2.8, que puede aumentar su zoom a 17x combinando sistemas ópticos y digitales.

Canon PowerShot G7 X Mark III 30º aniversario. Canon Omicrono

Y no es su única bondad. En palabras de Canon, puede grabar en resoluciones 4K además de cámaras lentas, con un modo Full HD a 120 fps. También integra un modo vlogging dedicado.

Junto a esto, la PowerShot G7 X Mark III disfruta de ráfagas de 20 fps en RAW y compatibilidad con WiFi, Bluetooth y carga USB. No faltan puertos para micrófono estéreo, un flash retráctil y una pantalla táctil trasera.

En esencia, la cámara es idéntica, aunque con logotipos especiales y cambios estéticos repartidos por el cuerpo. Se venderá a partir de abril y se constituirá como una edición limitada que podría llegar a costar 1.000 euros.

El ojo de pez extremo de Canon

Canon ha lanzado junto a esta PowerShot G7 X Mark III especial dos nuevas lentes RF, siendo una de ellas un modelo muy especial. El 7-14 RF de Canon se convierte en el primer zoom de la marca en lograr 190 grados de campo de visión.

Canon RF 7-14 F/2.8-3.5 FISHEYE STM. Nacho Castañón Omicrono

Esta es una lente pensada para sensores Full Frame muy compacto, pese a la amplia apertura que soporta en su rango focal más amplio. En los 8 milímetros, lograremos un ojo de pez auténtico y extremo.

Otras bondades de esta lente incluyen un sistema de filtros de inserción trasera ante la imposibilidad de aplicar filtros típicos, una distancia mínima de enfoque de 15 centímetros y un diseño óptico avanzado.

Según Canon, este objetivo incorpora dos lentes asféricas, tipo réplica así como cinco lentes UD que reducen y suprimen las aberraciones cromáticas y esféricas. Incorpora de hecho revestimientos ASC que disminuyen el velo óptico.

El RF 7-14 mm f/2.8-3.5 monta un motor STM para enfoque automático que además se vale de una supresión de la variación del encuadre, producida al cambiar el punto de enfoque en la cámara.

Nuevas lentes de Canon. Nacho Castañón Omicrono

Así, tenemos como resultado un ojo de pez circular de 7 mm con proyección equidistante para conversiones a VR 2D 180 grados y otro diagonal de 14 milímetros, para conseguir dos apariencias bien diferenciadas.

Por último tenemos el RF 14 mm f/1.4L VCM, un ultra gran angular ligero y que se une a la ya conocida gama de objetivos híbridos para foto y vídeo con focal fija. Pasamos, eso sí, a un ángulo de visión de 114 grados.

Este objetivo destaca, sobre todo, por su peso reducido de 578 gramos y por su apertura muy luminosa. Su construcción se sirve de tres lentes asféricas de vidrio moldeado para suprimir el velo óptico del coma sagital.

Esto permite, dice Canon, que las fuentes puntuales de luz (como las estrellas) se representen con nitidez. Se conjuntan con unas lentes de fluorita, BR y UD que reducen también las aberraciones cromáticas.

Canon RF 14 mm f/1.4L VCM. Nacho Castañón Omicrono

El enfoque automático está firmado por un motor de bobina móvil VVCM para lograr un enfoque más silencioso y preciso, con la misma supresión de la variación del encuadre vista en el 7-14 mm.