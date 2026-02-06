Adiós a los alquileres: esta mini casa remolcable tiene un interior totalmente equipado por apenas 43.000 euros

Mientras en España sufrimos por no poder independizarnos ante la crisis de la vivienda que asola el país, otros optan por mini casas de apenas unos pocos miles de euros que además, pueden llegar a ser autosuficientes.

El portal New Atlas nos informa sobre una opción que hará las delicias de los amantes de la carretera. Se trata de la Escape eVista, una mini casa remolcable y compacta de apenas 7,2 metros de largo.

Que el tamaño no dé lugar a equivocación. Su remolque de dos ejes sustenta una casa enteramente equipada, con acabados en madera directamente integrados en el interior y todo tipo de bondades de última generación.

La mini casa de 7,2 metros de largo

Como ya es habitual en otros modelos de hogares compactos, la eVista integra una distribución del espacio a lo horizontal. En un lado nos encontramos una suerte de dormitorio, con todo tipo de espacios de almacenamiento y con televisor.

En el otro, se dispone una cocina también hecha en madera, totalmente equipada con refrigerador de tamaño completo, microondas y un fregadero completo. De nuevo, los espacios para guardar cosas abundan sobremanera.

El centro está coronado por una suerte de comedor que hace las veces de sala de estar, con mesas replegables que además están conjuntadas con una buena cantidad de entradas de luz en forma de ventanas.

Y sí, tiene baño. Disfruta de un lavabo relativamente compacto, una pequeña ducha, un inodoro y un espacio para guardar cosas sobre el WC, además de bandejas para dejar los útiles de aseo.

Casa eVista. Escape Omicrono

La estancia está rematada por un suelo de arce y muebles confeccionados en abedul. El espacio es amplio porque este modelo está pensado para albergar más espacio a rellenar con electrodomésticos de todo tipo.

La distribución de los ventanales es excelente, ya que abarca todas las paredes de la casa y corona el dormitorio, que tiene su propia cómoda y lo que parece ser una caja fuerte incorporada, haciendo que el dormitorio sea acogedor y luminoso.

Interior de la casa. Escape Omicrono

Si bien el modelo exacto de esta casa es desconocido, existe un modelo Plus One sobre el que podemos hacernos una idea que se ha vendido por 51.485 dólares, que al cambio se convierten en poco más de 43.500.

Esta es una casa perfecta por dos razones. De base, está muy bien equipada para empezar a vivir en ella pero es que además, tiene mucho potencial para amoldarla al gusto del comprador, gracias a todo el espacio existente.