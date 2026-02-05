Una beta de iOS desvela chips M5 de Apple: un lanzamiento inminente de MacBook Pro llegaría para marzo

No son pocos los usuarios que esperan como agua de mayo la llegada de los nuevos MacBook Pro con chips M5 Pro. Se han filtrado hasta la saciedad, hasta el punto de tener casi una fecha de lanzamiento prácticamente confirmada.

Una nueva pista nos pone sobreaviso de este lanzamiento inminente: las betas RC de iOS 26.3, que según detalla MacRumors, incluyen referencias a procesadores M5 Max y M5 Ultra, aún no presentados.

Hablamos de unas betas 'Release Candidate' que son las versiones previas al lanzamiento final de una actualización oficial de iOS, y que incluyen sugerencias ocultas de estos próximos procesadores.

Procesadores M5 en betas de iOS

El descubrimiento se ha realizado por parte del usuario Nicolás Álvarez, y contempla menciones a dos nuevos procesadores SoC (System on a Chip) totalmente nuevos, y que además vienen unidos a nuevos nombres de plataformas.

Estos dos procesadores serían los T6051 y T6052, con nombres asociados de plataforma H17C y H17D. Los nombres 17 hacen alusión al M5, y las letras C y D se usan para las nomenclaturas Max y Ultra, respectivamente.

Teniendo en cuenta la forma en la que Apple usa estos identificadores, podríamos asumir que se tratan los chips M5 Max y M5 Ultra. No obstante, la presencia de estos identificadores y la ausencia de otros es cuanto menos, curiosa.

Y es que normalmente Apple lanza dos grupos de procesadores: los M Pro, M Max por un lado y los M Ultra por el otro. Los dos primeros, como los M4 Pro y M4 Max, están pensados para portátiles MacBook Pro y Mac Studio.

MagSafe en un MacBook Pro. Apple Omicrono

Los M Ultra son los SoC más potentes de toda la línea, y están presentes en los Mac Pro y Mac Studio. El problema es que no existe un M4 Ultra. El último procesador de esta gama es el M3 Ultra, disponible en el Mac Studio del 2025.

En la beta RC no está presente el supuesto identificador T6050, H17S, que correspondería a los M5 Pro. El hecho dibuja un escenario interesante, debido a que establece varias posibilidades.

Es posible que Apple no haya incluido la referencia a los M5 Pro en el código de la RC y sí que esté presente en el de la versión final. También existe la posibilidad de que Apple cambie por completo la nomenclatura de sus procesadores.

Es decir, que en lugar de tener chips M5, M5 Pro, M5 Max y un hipotético M4 Ultra, Apple se quite de encima la versión 'Pro' y acepte únicamente los M5, M5 Max y M5 Ultra, simplificando la línea.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

El último escenario posible es que Apple simplemente lance modelos M5 Max y M5 Ultra, olvidándose por completo del M5 Pro y que esto cambie en futuras generaciones. Desde luego, es algo extraño cuanto menos.

Desde luego, los rumores han tratado la idea y han establecido que llegará un nuevo Mac Studio, con chips M5 Max y posiblemente, con M5 Ultra. Este sería un cambio drástico e inesperado por parte de la compañía californiana.

Aunque es cierto que iOS 26.3 se lanzaría la semana que viene, a fecha de escrito este artículo, leakers anteriores han puesto el foco en marzo como posible fecha de lanzamiento para estos MacBook.

Dichos modelos, que serían solo una de las dos renovaciones esperadas para este año, verían la luz con macOS 26.3, que se podría publicar alrededor del mes de marzo si las filtraciones están en lo correcto.