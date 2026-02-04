Los iPhone 18 no cambiarán su diseño, pero no hace falta: los móviles de 2026 se centrarán en mejoras internas

Los iPhone 17, así como los brutales iPhone 17 Pro y 17 Pro Max han resultado ser todo un exitazo en España y en todo el mundo, gracias a un rediseño estético que promete quedarse, como mínimo, hasta este año.

Un nuevo rumor del filtrador Fixed Focus Digital relata que los futuribles iPhone 18 que ya se están filtrando serían bastante continuistas en su estética. Es decir, no cambiarían apenas su diseño respecto a la pasada generación.

En su lugar, Apple se centraría en mejoras incrementales, como la integración de un sistema de apertura variable en sus sensores de cámara y en el aumento de potencia de los chips A20 y A20 Pro.

El rediseño de los iPhone 17 perdurará

Cuando se lanzaron los iPhone 17 Pro en septiembre del año pasado, lo primero que llamó la atención fue su brutal rediseño estético. Pasábamos de un diseño ya conocido con un chasis de titanio a otro de aluminio forjado.

Una estructura unibody que ayuda a que la resistencia y el rendimiento se vean drásticamente mejorados, pasando a un desempeño térmico sustancialmente potenciado, al menos si nos fijamos en los iPhone 16.

A esto le sumamos protección Ceramic Shield tanto por delante como por detrás, la compatibilidad con MagSafe y Qi2 gracias a un recorte de cristal trasero y sobre todo una cámara de vapor integrada en su interior.

Por si fuera poco, Apple lo arriesgó todo cambiando los colores ya conocidos del iPhone por unos tonos radicalmente opuestos, con los ya conocidos azules oscuros y naranja butanos.

Todas estas ventajas, al menos en lo estético, quedarán prácticamente inertes en los iPhone 18, que mantendrán estos cuerpos de aluminio y los módulos de cámaras rectangulares de los 17 Pro.

Fixed Focus Digital no incide en si Apple por fin cambiará el diseño de los iPhone 18 base o si seguirá adoptando el acabado colorido y conocido que Apple lleva implementando desde los iPhone 15.

Obviamente, los colores cambiarán enormemente en esta nueva generación. Ya se ha hablado de tonos radicales que van desde el marrón hasta el púrpura, pasando por un rojo burdeos brutal.

Instant Digital, otro leaker de alto reconocimiento, adelantó estos colores pero con un matiz importante: que Apple diría adiós al doble tono de la parte de cristal, optando por un diseño más uniforme.

El motivo de esta decisión parece simple sobre la mesa. Los rumores también vaticinan que Apple se saltará la generación de los iPhone 19 para así conmemorar el 20º aniversario de los iPhone en 2027.

Los iPhone 18 serían la antesala de unos iPhone 20 o iPhone XX que serían sencillamente revolucionarios, de la misma forma en la que el iPhone X lo fue allá por el año 2017.

Es lógico que Apple quiera centrar todos sus esfuerzos en cambiar drásticamente el apartado visual de sus teléfonos con el modelo más icónico. Un modelo que sin duda hará tambalear las bases de la industria actual.