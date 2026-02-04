China se harta de los tiradores de Tesla por sus problemas de seguridad: los prohibirá finalmente el año que viene

Una de las señas de identidad de los coches de Tesla es el diseño de sus manijas para las puertas. Los tiradores están ocultos de tal forma que se integran en el diseño de las puertas. China ha dicho basta a este sistema.

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT) de China ha lanzado una guía visual con una serie de requisitos técnicos, entre los que se incluye la prohibición de las manijas ocultas al estilo Tesla.

Aludiendo a cuestiones de seguridad, el MIIT ha establecido una prohibición que comenzará a aplicarse el 1 de enero en el país y que obliga a todos los fabricantes a implementar tiradores de liberación mecánica clásicos.

China dice 'no' a los tiradores de Tesla

Desde hace muchos años, los coches de Tesla han incluido un diseño muy llamativo en sus manijas; un diseño oculto en la puerta que en vez de sobresalir, se integra directamente en el cuerpo de la misma.

En modelos antiguos estos tiradores estaban ocultos y salían automáticamente al acercarnos al coche. Actualmente, estas manijas disponen de un diseño de accionamiento; pulsamos sobre un lateral que libera el resto de la manija.

El problema es que esto se ha visto como un flagrante fallo de diseño que no responde a cuestiones útiles sino estéticas. Los usuarios, especialmente los que usan modelos antiguos, han criticado duramente estos sistemas.

Según Tesla, estos diseños ayudan a que el exterior tenga un diseño más limpio y se mejore la aerodinámica del propio coche, ayudando a que la autonomía aumente. Sin embargo, tiene más inconveniencias asociadas.

El conductor de Tesla se implantó la llave en la mano Fox 13

Por ejemplo, los usuarios reportan fallos en las manijas, que van desde un accionamiento incorrecto hasta dificultades para liberar el tirador al pulsar sobre ella. China es consciente de estos inconvenientes que también pueden presentar problemas de seguridad.

Para evitar dichos problemas, la medida establece que a partir del 1 de enero del 2027, todos los fabricantes que quieran comercializar sus vehículos en el territorio chino tendrán que adoptar el diseño clásico de tiradores.

En 2019 se dio un aparatoso accidente que desembocó en la muerte de Omar Awan, de 48 años, tras quedar atrapado en su Tesla Model S siniestrado. La familia denunció que estos tiradores dificultaron las labores de rescate.

Medios como China Daily especifican que este diseño, que ya no se limita únicamente a los modelos de Tesla, está presente en más del 60% de los vehículos híbridos y eléctricos vendidos en todo el país el pasado año 2025.

Manija en un coche tradicional. Istock

Estas preocupaciones, sumadas a numerosos reportes de usuarios que tuvieron problemas a la hora de operar estas manijas electrónicas en emergencia llevaron a la propuesta de esta prohibición.

El hecho que parece haber motivado esta decisión final, que pretende acabar con este diseño definitivamente, tuvo lugar a finales del 2025, cuando un Xiaomi SU7 sufrió otro duro accidente en Chengdu, China.

Autoblog recalca que en este caso, el sistema de tiradores electrónicos de las puertas de este vehículo habría fallado, atrapando por el camino al conductor mientras el coche se incendiaba en el siniestro.

El constante escrutinio de seguridad en torno a estas puertas, popularizadas por Tesla, causó que Franz von Holzhausen, jefe de diseño de Tesla, anunciase un rediseño de estos tiradores combinando sistemas electrónicos y manuales.

Elon Musk sobre un Tesla con manijas antiguas. EFE.

La idea era unir estos mecanismos, que usualmente se encontraban en ubicaciones separadas, para unirlos "en un solo botón". No especificó por qué Tesla había promovido este cambio en sus manijas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha recibido, desde 2018, más de 140 quejas de consumidores relacionadas con puertas atascadas o un funcionamiento deficiente generalizado.

En septiembre de 2025, el organismo de regulación abrió una investigación específicamente para determinar si algunas de estas puertas presentaban defectos, tras sucederse incidentes con niños atrapados en el interior de ciertos coches.