Los rivales de los AirPods se filtran por completo: desvelan cómo serían los Sony WF-1000XM6 en imágenes

Cualquier aficionado al audio en España conoce los modelos tope de línea de Sony en lo que auriculares refiere, con unos brutales WH-1000XM6 lanzados en 2025 que se compenetran con unos ya estupendos WH-1000XM5 que siguen dando guerra a día de hoy.

La renovación de los modelos de botón, los WF-1000XM5 del 2023, ya está cerca. Se ha filtrado una aparente imagen promocional de los WF-1000XM6, los futuros auriculares de gama alta que competirán contra los AirPods Pro 3.

Un usuario en Reddit ha 'pillado' a una tienda tailandesa listando en su web los Sony WF-1000XM6, con varias imágenes aparentemente oficiales de los dispositivos que se lanzarán en los próximos meses.

Los WF-1000XM6, filtrados antes de su lanzamiento

La situación se ha dado en Reddit, en el subforo de 'Sony Headphones'. El usuario "Mr_Snail10" publica un enlace en el que es posible ver estos auriculares en todo su esplendor, junto a algunos detalles técnicos.

Tomando esta publicación como cierta, podemos observar un rediseño completo de los auriculares, que abandonan el ya clásico motivo dorado en los micrófonos para optar por una estética más redondeada, similar a la de los WH-1000XM6.

Estuche de los supuestos WF-1000XM6. Sony The Walkman Blog

Son unos auriculares más redondeados, más minimalistas y aparentemente, algo más voluminosos que los WF-1000XM5 de pasada generación. El cambio más drástico se lo lleva el estuche, que sufre una transformación.

Las partes inferiores y superiores del estuche son totalmente planas, asemejando la caja de carga más a un estuche de joyas que a un estuche de auriculares. Las líneas son mucho más planas respecto a los anteriores modelos.

Por lo visto en las imágenes, podemos observar hasta tres micrófonos externos, lo que sumado a un micrófono interior, harían un total de cuatro. Las espumas siguen siendo, al menos aparentemente, de espuma.

La web nos da algunos detalles técnicos, pero muy escasos. A la cancelación de ruido esperada debemos sumarle resistencia IPX4 al agua y al sudor, la misma que ya está presente en los WF-1000XM5 del 2023.

Supuestos WF-1000XM6. Sony The Walkman Blog

El diseño de la caja recuerda poderosamente al de los Sony WF-1000X de primera generación, que presentaba una estética mucho más alargada pero de nuevo, con cantos planos y con líneas más rectas.

Por supuesto, esta es una filtración de última hora que bien puede ser falsa o bien puede ser un fallo de la tienda de Power Buy, por lo que es posible que este no sea ni mucho menos el diseño de los auriculares que veremos este año.

Por último, está el tema del precio. En la tienda tailandesa, el precio está fijado en unos 11.900 bats tailandeses, el equivalente más o menos a unos 320 euros al cambio, lo que suena lógico teniendo en cuenta el precio de los WH-1000XM6 del 2025.