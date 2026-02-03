Nothing podría sacar unos auriculares de diadema más baratos sin renunciar a su icónico diseño en marzo

Nothing, como una de las marcas británicas de móviles más reconocidas por sus diseños, estaría preparando unos nuevos auriculares con un precio que seguramente va a sorprender.

Un nuevo reporte desde Dealabs sugiere que el lanzamiento estaría listo para el 12 de marzo con las prerreservas para el 5 de marzo.

El precio es lo más llamativo de la filtración, según Android Authority, ya que los Nothing Headphone (a) se quedarían a un precio de 159 euros en Europa.

Justo a la mitad de los primeros auriculares de diadema que lanzó la marca británica al mercado español el verano pasado.

La caída en el precio de los posibles Nothing Headphone (a) pone a la marca en competencia directa en el segmento de auriculares de gama media contra otras como JBL y Sony.

Nothing Headphone (1) Chema Flores Omicrono

Y el precio a la mitad puede ser un gancho irresistible al darse a conocer por la estética y precios premium a los que nos tiene acostumbrados Nothing por estos lares.

Lo interesante del nuevo modelo no es que sea un Headphone (1) con un nuevo trabajo de pintura, sino que rumores anteriores sugerían que el Headphone (a) sería una versión renombrada del modelo actual que tenemos disponible en España.

El truco de Nothing para reducir su precio hasta la mitad sería utilizar otro tipo de materiales para reducir costes, aunque se hace complicado pensar que un abaratamiento de materiales lo deje en los 159 euros.

La posibilidad que parece más real sería un modelo totalmente nuevo con materiales más sencillos y menos funciones.

Se alejaría del Headphone (1), que destaca por sus 80 horas de batería, sonido calibrado por KEF, cancelación de ruido de primer nivel y soporte a LDAC.

Si el Headphone (a) es capaz de ofrecer una versión más simple de esas funciones a un menor precio y con el icónico diseño transparente con esa diadema de forma rectangular, podrían ser unos auriculares muy atractivos para el usuario.

El reporte también ha dado detalles sobre sus colores: negro, blanco, rosa y amarillo. Nothing jugaría con el color para ofrecer más variedad, en contraposición a los Headphone (1) con sus dos únicos colores.

Nothing no ha confirmado ninguno de estos detalles, así que hay margen para cambios finales sobre las especificaciones de los auriculares que se lanzarán el 12 de marzo.

Si los Headphone (a) fueron provocadores por su diseño y funciones, su precio echó para atrás a más de uno, así que los 159 euros, mientras no se quede atrás en especificaciones frente a la competencia, puede ser un caramelo para llevarse a la boca.