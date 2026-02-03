Lenovo hace inteligentes las salas de reuniones gracias a la IA: así integran los sistemas ThinkSmart con Huddly

El concepto del teletrabajo ha ido mutando enormemente en España, con la inteligencia artificial aderezando todo tipo de dispositivos para potenciarlos, incluyendo webcams, pantallas inteligentes y muchos más.

Lenovo ha aprovechado el Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la feria audiovisual mundial que cuenta con más de 1.700 expositores, para mostrar sus soluciones para las reuniones inteligentes más punteras.

En este sentido, Lenovo basa su nueva estrategia de soluciones completas en la combinación del ThinkSmart Core Gen 2 junto a dispositivos audiovisuales de Huddly, para ofrecer una mayor integración de plataforma y una necesaria gestión unificada.

Las soluciones para reuniones inteligentes

Los dos elementos que conforman esta asociación, como decimos, son el ya mencionado ThinkSmart Core Gen 2 junto a una gama de sistemas de inteligencia artificial de Huddly.

El primero es un dispositivo optimizado para la inteligencia artificial específicamente diseñado para ejecutar sistemas de videoconferencias en salas, mientras que la tecnología de Huddly se basa en cámaras y procesamiento de imagen.

Lenovo ThinkSmart Core Gen 2. Lenovo Omicrono

El ThinkSmart Core Gen 2 presume de una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) unida a un procesador Intel Core Ultra para poder ejecutar flujos de trabajo con alta presencia de la inteligencia artificial.

Otra bondad incluye una capacidad de resiliencia enorme, ya que el dispositivo puede funcionar de forma continuada siempre y cuando las temperaturas lo permitan. Hablamos de una capacidad para operar todos los días del año, a todas horas.

Le sigue un sistema de gestión de cables integrado que fija el cableado interno del producto y facilita su desmontaje en caso de ser necesario, así como un sistema de refrigeración silencioso.

Por otro lado está la tecnología de cámara con inteligencia artificial de Huddly. Un ejemplo de ello lo vemos en la Huddly C1, una videobarra también con IA integrada que encuadra a todos los interlocutores de la conferencia y captura todas sus interacciones.

Gestión de cables en el ThinkSmart Core Gen 2. Lenovo Omicrono

Las funciones de IA que menciona la propia Lenovo incluyen modos de presentación especiales, corrección de distorsiones en tiempo real, procesamiento avanzado de imágenes o ajustes inteligentes de la exposición.

Lenovo no se olvida de las cámaras adicionales Huddly Crew, que amplían esta experiencia permitiendo a la compañía adaptar este sistema a diferentes tipos de estancias y espacios y transformando el sistema en un "director de IA".

La firma habla de una configuración modular con multicámara que selecciona la vista más óptima en función de las miradas de los oradores, su ubicación, las interacciones y las respuestas de los oyentes.

Marcus Kennedy, director general de Soluciones Comerciales Inteligentes (ICS) de Lenovo, explica que estos paquetes de la firma junto a los de Huddly "convierten cualquier sala de reuniones en un entorno de colaboración inteligente impulsado por la IA".