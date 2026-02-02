Los nuevos MacBook con chips M5 Pro y M5 Max, a la vuelta de la esquina: se lanzarían con macOS 26.3 en semanas

Este 2026 promete ser un año impresionante para Apple gracias a sus numerosísimos lanzamientos. Uno de los más esperados es el de los nuevos MacBook Pro, que recibirían dos sustanciales renovaciones este mismo año.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg con un amplísimo registro de aciertos en su haber, ha asegurado que los nuevos MacBook Pro de principios de año se lanzarían en la próxima actualización de macOS 26.3.

Es decir, podemos esperar un lanzamiento para finales de marzo, o lo que es lo mismo, poco menos de un mes para tener la primera tanda de portátiles profesionales de Apple.

Los nuevos MacBook Pro ya están aquí

Primero, debemos repasar. Apple, a diferencia de lo que ha ido haciendo en los últimos años, aspira a lanzar no uno, sino varios modelos de MacBook Pro este mismo año. Uno a principios y otro a finales.

En octubre se lanzaron los nuevos dispositivos con chips M5, pero solo en un único tamaño de 14 pulgadas y con procesadores M5, a un precio de 1.829 euros. El próximo modelo sería el de 16 pulgadas, y llegaría en marzo.

Este dispositivo estrenaría los chips M5 Pro y M5 Max, aunque ya hay rumores que vaticinan la llegada de unos futuribles chips M4 Ultra que potenciarían los Mac Studio y Mac Pro, los ordenadores más potentes de Apple.

¿Y qué hay del resto de modelos? Apple lanzaría otros MacBook Pro, esta vez en octubre de este 2026 y equipando los procesadores M6 Pro y M6 Max. Eso sí, su gran punto de venta sería precisamente este.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

Según apuntaron Gurman y otros tantos filtradores, los MacBook Pro de finales del 2026 serían los primeros portátiles de Apple en ofrecer paneles OLED, y además táctiles, revolucionando estos ordenadores de forma histórica.

Ahora, el experto de Gurman pone fecha al futuro modelo con M5 Pro y M5 Max: con el próximo "ciclo de actualizaciones de macOS 26.3", que está proyectado para lanzarse más o menos a finales de marzo.

Gurman se basa en la falta de existencias que están presentando varios de los modelos de MacBook Pro, y que fuentes internas auguran un lanzamiento inminente de estos nuevos dispositivos.

Eso sí, el propio periodista aclara que no habrá uno, sino dos modelos de MacBook Pro con nombres en clave J714 y J716, o lo que es lo mismo, versiones de 14 y 16 pulgadas con los nuevos procesadores.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

La lógica dictamina que Apple integraría los M5 Pro y M5 Max en las actuales variantes de 14 pulgadas, que a fecha de escrito este artículo, solo pueden configurarse con chips 'básicos' M5.

El ciclo de actualizaciones que menciona Gurman abarca febrero a marzo, por lo que existe la posibilidad de que Apple renueve de forma sorpresiva este portátil en los próximos días de este mismo mes.

"El inventario suele empezar a escasear justo antes de una renovación de producto", aclara Gurman. Y no es para menos; las existencias de algunos portátiles es tremendamente limitada, con envíos proyectados para finales de febrero y marzo.

Algo muy similar ocurre con el Apple Studio Display, el panel 5K que Apple vende en su tienda y que lleva mucho tiempo sin actualizarse. El periodista también recuerda que sus existencias se están reduciendo enormemente.