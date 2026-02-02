El iPhone plegable tendrá secuela: Apple valora una segunda versión tipo concha como el Samsung Galaxy Z Flip

Parece un hecho seguro, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, que este año Apple presentará su primer iPhone plegable. Esta importante novedad llegaría con el resto de la gama iPhone 18 a finales de verano y sería un formato Fold similar a un libro. Sin embargo, parece que la compañía no se limita a este estilo de gran tamaño.

Apple estaría diseñando un iPhone plegable con forma de concha similar al Galaxy Z Flip y otros modelos del mercado. Mark Gurman, analista de tecnología ha dado esta información en su columna para Bloomberg, junto a otros detalles sobre el informe de ingresos de la empresa presentado la semana pasada.

En 2024, The Information también informó de esta posibilidad, indicando que la compañía estaba trabajando en un par de prototipos plegables. Gurman aclara que aún no está garantizado que este producto de menor tamaño llegue al mercado. Samsung no es la única en haber abrazado esta tendencia, incluso Motorola, Xiaomi u Oppo incluyen en sus catálogos modelos con diferentes pliegues.

Xiaomi o Huawei, por ejemplo, han creado un móvil con tres pliegues. La idea es llevar en el bolsillo un pequeño dispositivo que, cuando se necesita, crece hasta ofrecer una mayor pantalla cercana a las de una tablet o un portátil.

Por el contrario, los modelos denominados tipo concha mantienen las dimensiones de pantalla de un teléfono estándar, pero doblándola por la mitad para poder guardarlo con más comodidad en cualquier bolsillo. En la parte externa integran otra pantalla para consultas rápidas y no tener que desdoblar el teléfono todo el rato.

Artes conceptuales del iPhone plegable en base a los rumores. iZac de MacRumors Omicrono

Estos últimos años, las marcas que se han atrevido con estos formatos han invertido en innovación y diseño para ofrecer cada año modelos más delgados, con mejor autonomía y reducir el pliegue de la pantalla al máximo, es decir, pulir este nuevo diseño dotando a los teléfonos de mayor calidad y resistencia.

Apple debe estar a la altura de estos estándares para conservar la calidad que le caracteriza en sus iPhone, sobre todo después de haber tardado tanto en sumarse a esta nueva opción de mercado.

Otro filtrador, el coreano ubicado en Naver y conocido como yeux1122 aseguraba recientemente que el iPhone Fold incorporará una bisagra confeccionada en metal líquido, un material ya tratado por parte de Apple. Se espera que el primer iPhone plegable tenga una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas, recuerda Gurman.

La compañía dirigida por Tim Cook confía en que su primer modelo plegable tenga el éxito suficiente para generar demanda de otros formatos y tamaños entre el público, siguiendo los pasos que ha marcado estos años la competencia.

El año pasado, este analista informó que Apple estaba valorando un iPad plegable de 18 pulgadas, que costaría cerca de los 3.000 dólares.