Cuanto más grande y barato, mejor: Xiaomi se supera con este televisor de 65 pulgadas y Google TV por solo 399 €

En España se suele cambiar de televisor en momentos muy concretos, como en los mundiales de fútbol, donde la gente va a usarlas mucho más.

Pero, como siempre, lo mejor es realizar una búsqueda sin prisa, para poder aprovechar las ofertas que encontremos en los momentos más inesperados.

Un buen ejemplo es la que tiene ahora Xiaomi en su web para su televisor Xiaomi A65 2025, un aparato con una diagonal grande, de 65 pulgadas que, no obstante, se empieza a posicionar como el tamaño medio.

Este modelo se presenta como una opción equilibrada para quienes buscan una diagonal generosa sin renunciar a una estética cuidada, sin gastar demasiado y sin necesitar tampoco una pared entera en el salón para la tele.

Tiene un diseño de marcos reducidos y un acabado metálico elegante, nada mal para el precio que tiene. Pese a costar 549 euros normalmente, ahora la podemos comprar por 399 euros.

Xiaomi TV A65 en oferta Omicrono

Dispone de un panel 4K Ultra HD con una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles, e incluye estándares como HDR10 y HLG, lo que garantiza un rango dinámico amplio, mejorando el contraste entre las zonas más oscuras y las más brillantes de la escena.

Una de las funciones más destacadas en este modelo es la implementación de la tecnología MEMC (Estimación y Compensación de Movimiento).

Esta funcionalidad es importante para los amantes del cine de acción y los deportes, ya que añade fotogramas de forma inteligente para suavizar las transiciones rápidas, eliminando las estelas y el parpadeo en las imágenes de alta velocidad.

Esto se traduce en una fluidez constante que mejora significativamente la percepción del espectador frente a la pantalla. En cuanto a las especificaciones técnicas que definen su rendimiento, encontramos una serie de características que aseguran su longevidad tecnológica:

Pantalla 4K de 65 pulgadas con una reproducción de color de 1.070 millones de tonos.

con una reproducción de color de 1.070 millones de tonos. Gama de colores DCI-P3 al 80% para una mayor fidelidad cromática.

para una mayor fidelidad cromática. Procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento capaz de gestionar multitarea con agilidad.

de alto rendimiento capaz de gestionar multitarea con agilidad. Sistema de sonido dual de 10W compatible con Dolby Audio y DTS-X.

compatible con Dolby Audio y DTS-X. Conectividad avanzada con Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda (2.4GHz y 5GHz).

La Xiaomi TV A 65 2025 incorpora algoritmos de decodificación DTS-X y DTS Virtual:X, que crean un efecto de sonido envolvente tridimensional.

Esto permite que el audio parezca provenir de diferentes direcciones, sumergiendo al usuario en la acción sin necesidad de depender exclusivamente de sistemas de sonido externos complejos.

Google TV en la Xiaomi TV A65 Omicrono

La integración de Google TV como sistema operativo es otro de los grandes aciertos de esta propuesta. Esta plataforma no solo permite acceder a miles de aplicaciones de transmisión, sino que personaliza las recomendaciones basándose en los gustos del usuario.

La navegación es intuitiva y rápida, apoyada por el Asistente de Google, que permite controlar el televisor y otros dispositivos del hogar inteligente simplemente mediante comandos de voz a través del mando a distancia Bluetooth de 360 grados. Es de esperar que en un futuro integre Gemini.

Este televisor no está pensado para pelearse con los mejores del mercado, sino para ofrecer una opción económica a los compradores que quieren una diagonal grande pero también ciertas prestaciones técnicas.