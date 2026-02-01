El accesorio que querrán todos los ciclistas: este pedal híbrido de Shimano aguanta lo que le eches en cualquier terreno

No son pocos los usuarios aficionados al deporte que están optando por accesorios que potencian las características de sus bicicletas más que por modelos en sí, que sirven entre otras cosas para medir su rendimiento.

Si estabas pensando en adquirir nuevos pedales para tu bicicleta, entonces los nuevos modelos PD-EH510 de Shimano pueden ser la opción, ya que son una alternativa híbrida tremendamente conveniente.

Y es que hablamos de un pedal de estilo híbrido, con una plataforma de 111 x 96 milímetros y que disfruta de una construcción híbrida de casquillos y rodamientos para tener un giro fluido sin sacrificar resistencia.

El pedal híbrido para trekking y bikepacking

El PD-EH510 es un modelo ideado para carreteras secundarias y para realizar recorridos de trekking sencillos. Muestra de ello son sus pasadores más largos, que ayudan a tener un agarre adicional en terrenos no urbanos.

Lo primero que destaca es su construcción, ya que presenta un cuerpo de resina con acabado texturizado de alta calidad que garantiza una vida útil prolongada, lo que también elimina la necesidad de mantenimiento continuado.

Shimano PD-EH510. Shimano Omicrono

Dispone de una cara plana junto a otra que integra un sistema de autoenganche SPD, donde nos encontramos con un conjunto de hasta 8 pines que ayuda a que la zapatilla pueda tener una mayor sujeción.

Cabe destacar que pese a esto, los pedales PD-EH510 no están ni mucho menos pensados para terrenos ultra complicados; es un modelo híbrido, que se adapta a los recorridos en entornos urbanos e irregulares.

Otro punto a destacar del PD-EH510 es el hecho de que el perfil del propio pedal es increíblemente delgado. Este hecho mejora el problema de la distancia del pie al suelo, lo que es perfecto para senderos con curvas pronunciadas.

En definitiva, este es un pedal que es genial para recorridos de corta y larga distancia, que no está reforzado de manera extrema para situaciones excesivamente complicadas pero que es perfecto para el día a día.

El sistema SPD es un gran acierto en estos pedales. Promete una mayor facilidad a la hora de recorrer senderos a baja velocidad y una mayor flotación, o lo que es lo mismo, el espacio que tiene el pie del ciclista para moverse antes de que la cala se suelte del pedal.

Precio y disponibilidad

Un pedal con tanta tecnología no está exento de costar una cierta cantidad de dinero, y este no es una excepción. Dependiendo del proveedor, nos costará más o menos unos 79,99 euros en España.