La minicasa remolcable hecha en madera perfecta para aislarte de la civilización: solo necesita energía solar para funcionar

El caos de la vivienda en España está llevando a muchos a optar por soluciones poco convencionales; por minicasa prefabricadas que además de ser transportables, presentan múltiples ventajas.

En otros países se están popularizando mucho este tipo de casas y este modelo, el Tiny Birdy de Atelier Bois d'ici, es una de las más compactas. Admite hasta 2 personas y su precio oscila en los 40.000 euros.

Si bien es cierto que este es un encargo especializado del taller ubicado en Francia, presenta una estructura que quizás veremos más a menudo, con un sistema remolcable y sobre todo, energía solar.

La minicasa con remolque y energía solar

La Tiny Birdy es una casa increíblemente compacta, que se sale de la tangente en lo visto respecto a las minicasas. Mide 6 metros de largo y está acabada en madera nudosa, tanto por fuera como por dentro, con toques de aluminio.

El interior abarca una pequeña sala de estar, un espacio de trabajo simple, una cocina muy compacta y una suerte de segundo piso a la que se puede acceder mediante escaleras, que sirve como dormitorio.

Tiny Birdy. Atelier Bois d'ici Omicrono

En la cocina nos encontramos con fogones potenciados por gas, nevera, fregadero y un baño incluido que está al fondo de la cocina. Por supuesto, no faltan espacios de almacenamiento por todos lados.

A diferencia de lo que ocurre con otras minicasas, la Tiny Birdy es una estancia relativamente oscura, que no posee grandes ventanales o profundos espacios de luz, lo que resta al conjunto.

En la parte superior se posiciona un dormitorio con cama de matrimonio de amplio tamaño y más abajo, una pequeña estufa de leña para calentar un poco toda la estancia. El baño tiene ducha, retrete y lavamanos.

Esta es una casa pensada para alejarse de las urbes pobladas y por ello, incluye un conjunto de paneles solares que alimentan una turbina eólica y un tanque de agua potenciados con baterías.

Así, el hogar puede operar de forma absolutamente independiente, con el ahorro energético que supone respecto a una casa normal que sí está conectada a la red eléctrica convencional, según recoge New Atlas.

Precio y disponibilidad

Este ha sido un encargo especial de una pareja, por lo que se sale del modelo de casas que comercializa Atelier Bois d'ici. Sin embargo, sus hogares más económicos cuestan 33.900 euros, por lo que se extrae un coste total de 40.000.