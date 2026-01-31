Las escapadas suben de nivel con esta cocina inflable: incluye fregadero, nevera y queda lista en apenas 3 minutos

Pese al frío existente en España, son cada vez más los usuarios que buscan los inventos perfectos para hacer escapadas; ya sean tiendas de campañas, camping gas o mesas para el aire libre.

Si es usted un afortunado propietario de caravana, entonces la cocina de Stuff Bubble es perfecta, ya que permite tener un set entero de cocinado en la parte trasera de la camper.

Este es un producto inflable, que se puede acomodar fácilmente en el vehículo y otorgar todo tipo de ventajas, desde una suerte de fregadero hasta una encimera pasando por una nevera incluida.

La cocina para caravanas ideal

Este es un producto proveniente de Stuff Bubble, una startup ubicada en Alemania y que constituye un conjunto completo para que la cocina en furgonetas o campers no sea tan problemática.

La misma firma la llama la primera cocina inflable del mundo y añade un fregadero con sistema de circulación de agua y un refrigerador (en su versión más potente), así como un pequeño espacio de encimera.

La cocina inflable de Stuff Bubble. Stuff Bubble Omicrono

Según la compañía alemana, la cocina apenas pesa 15 kilos en su máxima versión y es tremendamente fácil de inflar; tan solo lleva 3 minutos de tiempo, habilitando el fregadero y el refrigerador, con su bomba.

Tampoco es especialmente voluminosa. Desplegada, mide 112 x 46 x 60 centímetros, mientras que guardada para transporte pasa a tener unas dimensiones de 112 x 12 x 60 centímetros.

Una vez inflada al completo, tenemos dos huecos de almacenamiento y una encimera completa de 112 x 60 centímetros, que sirve tanto para guardar cosas como para cocinar aquello que queramos.

Tampoco falta una tabla de cortar convenientemente dispuesta para por ejemplo poner el camping gas o como simple extensión de la encimera. Esto, al menos, en la versión más básica.

Cocina de Stuff Bubble. Stuff Bubble Omicrono

Y es que estamos hablando de la variante más económica, que implica añadir por parte del usuario una nevera portátil y el agua. De forma opcional, es posible añadirle más prestaciones todavía.

Si subimos de nivel, añadimos a la cocina el fregadero con un grifo eléctrico recargable y dos depósitos de agua de 10 litros perfectos para lavar los platos o para usarlos como simples espacios de almacenamiento.

El refrigerador está reservado al paquete más caro. Se aplica como unidad independiente bajo el mostrador e incluye un sistema de refrigeración eléctrica integrada, así como tapa abatible.

De esta forma, el usuario se lleva de forma opcional el grifo Dometic con fregadero, los depósitos, bolsa de viaje, la bomba de aire eléctrica. En un inicio, la versión básica añadía a la fórmula la tabla; ahora es opcional.

Cocina Stuff Bubble. Stuff Bubble Omicrono

La cocina está pensada para campers que tengan un alto mínimo de 1,80 metros y preparada para usos en exteriores, camping, jardinería o eventos y fiestas. Hasta sirve para usuarios sin vehículos habilitados como estancias.

Stuff Bubble abre la puerta a que usuarios adictos a los viajes puedan utilizar esta cocina fuera de los vehículos, convirtiendo coches de alquiler en auténticas caravanas preparadas.

El problema, eso sí, son los precios. El pack más básico cuesta 1.250 euros, mientras que el conjunto intermedio pasa a valer 1.600 euros. El más caro asciende hasta los 1.800 euros.